Μεγκ Ράιαν: Η ηθοποιός έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στην προβολή του ντοκιμαντέρ Still, του φίλου της Μάικλ Τζ. Φοξ, στη Νέα Υόρκη.

Η εμφάνισή της πυροδότησε φήμες για πλαστική επέμβαση που την παραμόρφωσε.

Τα φουσκωμένα χείλη της και οι αλλαγές στο πρόσωπό της προκάλεσαν τα σχόλια των ακολούθων της ενώ η ίδια μέχρι σήμερα έχει διαψεύσει ότι έχει κάνει οτιδήποτε.

Wtf has Meg Ryan done to her face?! pic.twitter.com/utILCLViyD

