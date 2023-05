Eurovision 2023: Τη χώρα μας εκπροσωπεί ο Victor Vernicos με το «What They Say»

Δεκαέξι χώρες συμμετέχουν στον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision 2023, που θα γίνει την Πέμπτη 11 Μαΐου στο Λίβερπουλ του Ηνωμένου Βασιλείου εκ μέρους της Ουκρανίας που νίκησε πέρσι αλλά δεν μπορεί να διοργανώσει τον διαγωνισμό εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου με τη Ρωσία.

Ανάμεσα σε αυτές τις 16 χώρες είναι τόσο η Ελλάδα με τον Victor Vernicos και το «What They Say» όσο και η Κύπρος με τον Andrew Lambrou με το «Break a Broken Heart».

Οι δύο χώρες βρέθηκαν στον δεύτερο ημιτελικό έπειτα από την κλήρωση κατανομής που έγινε στα τέλη Ιανουαρίου από τους διοργανωτές. Μάλιστα, τότε αποφασίστηκε – πάλι μέσω κλήρωσης – ότι θα εμφανιστούν στο πρώτο μισό της βραδιάς, δηλαδή μεταξύ 1ης και 8ης θέσης.

Στη συνέχεια, στα τέλη Μαρτίου, οι παραγωγοί της Eurovision 2023 ανακοίνωσαν πως η Ελλάδα θα εμφανιστεί 8η επί σκηνής στον δεύτερο ημιτελικό και η Κύπρος 6η.

Αυτό έγινε ώστε να είναι πιο ενδιαφέρον το τηλεοπτικό σόου και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις για τη σκηνική παρουσίαση του κάθε τραγουδιού.

Η Eurovision 2023 θα μεταδοθεί στην ΕΡΤ1, στο 2ο Πρόγραμμα της ΕΡΑ 103,7 FM και στο ERTFLIX σε απευθείας σύνδεση με την «M&S Bank Arena» του Λίβερπουλ και σε σχολιασμό των Μαρίας Κοζάκου και Τζένης Μελιτά.

Οι διαγωνιστικές βραδιές

Πρώτος ημιτελικός, 9 Μαΐου, Δεύτερος ημιτελικός, 11 Μαΐου, Τελικός, 13 Μαΐου.

Σημειώνεται ότι και οι τρεις διαγωνιστικές βραδιές θα αρχίσουν στις 22:00.

Η σειρά εμφάνισης του δεύτερου ημιτελικού

Δανία: Reiley – «Breaking My Heart»

Αρμενία: Brunette – «Future Lover»

Ρουμανία: Theodor Andrei – «D.G.T. (On and Off)»

Eσθονία: Alika – «Bridges»

Βέλγιο: Gustaph – «Because of You»

Κύπρος: Andrew Lambrou – «Break a Broken Heart»

Ισλανδία: Diljá – «Power»

Ελλάδα: Victor Vernicos – «What They Say»

Πολωνία: Blanka – «Solo»

Σλοβενία: Joker Out – «Carpe Diem»

Γεωργία: Iru – «Echo»

Άγιος Μαρίνος: Piqued Jacks – «Like an Animal»

Αυστρία: Teya & Salena – «Who the Hell is Edgar?»

Αλβανία: Albina & Familja Kelmendi – «Duje»

Λιθουανία: Monika Linkytė – «Stay»

Αυστραλία: Voyager – «Promise»

