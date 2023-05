Eurovision 2023: Στον Α’ ημιτελικό απόψε Τρίτη 9 Μαΐου στην «M&S Bank Arena» του Λίβερπουλ θα συμμετέχουν 15 χώρες.

Ο Β’ ημιτελικός στον οποίο θα συμμετέχει και η Ελλάδα, θα διεξαχθεί στις 11 Μάϊου, ενώ ο Τελικός του φετινού διαγωνισμού της Eurovision θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο.

Ο ημιτελικός θα προβληθεί στις 22.00 από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα, καθώς και από την ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX και τον σχολιασμό θα έχουν η Μαρία Κοζάκου με την Τζένη Μελιτά.

Η σειρά εμφάνισης του Α’ ημιτελικού

Νορβηγία: Alessandra – «Queen of Kings»

Μάλτα: The Busker – «Dance (Our Own Party)»

Σερβία: Luke Black – «Samo mi se Spava»

Λετονία: Sudden Lights – «Aijā»

Πορτογαλία: Mimicat – «Ai coração»

Ιρλανδία: Wild Youth – «We are One»

Κροατία: Let 3 – «Mama ŠČ!»

Ελβετία: Remo Forrer – «Watergun»

Ισραήλ: Noa Kirel – «Unicorn»

Μολδαβία: Pasha Parfeny – «Soarele și luna»

Σουηδία: Loreen – «Tattoo»

Αζερμπαϊτζάν: TuralTuranX – «Tell Me More»

Τσεχία: Vesna – «My Sister’s Crown»

Ολλανδία: Mia Nicolai & Dion Cooper – «Burning Daylight»

Φινλανδία: Käärijä – «Cha Cha Cha»

Τα φαβορί του Α’ ημιτελικού

Σύμφωνα με τα στοιχήματα, τέσσερα είναι τα μεγάλα φαβορί του αποψινού ημιτελικού: Η Σουηδία, η Φινλανδία, η Νορβηγία και το Ισραήλ.

Δείτε αποσπάσματα από τις τελικές πρόβες, χθες Δευτέρα 8/5.

Η Ελλάδα στον Β’ ημιτελικό

Η Ελλάδα εμφανίζεται στην 8η θέση του β’ Ημιτελικού (Πέμπτη 11/5) με τον Victor Vernicos να ερμηνεύει το «What They Say», μία φεστιβαλική και δυναμική ρυθμική μπαλάντα που ο ίδιος έγραψε στα 14 του, για να μοιραστεί ένα προσωπικό του βίωμα.

Τη σκηνική παρουσία υπογράφει ο διευθυντής Μπαλέτου της Λυρικής Σκηνής Κωνσταντίνος Ρήγος και την ενδυματολογική επιμέλεια έχει αναλάβει ο Γιώργος Σεγρεδάκης.

