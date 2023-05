Πρίγκιπας Χάρι: Όπως γράφει η εφημερίδα The Sun, φόρεσε ένα κοστούμι, ραμμένο στα μέτρα του, τριών τεμαχίων.

Το κοστούμι ήταν πολύ κομψό, αλλά σχολιάστηκε ιδιαίτερα το γεγονός ότι φόρεσε τα παράσημά του χωρίς την στολή του, καρφιτσώνοντάς τα στο σμόκιν.

Τα πολλά όμως αρνητικά σχόλια προήλθαν μετά την ανάρτηση του οίκου Dior, ότι ήταν τιμή του μνα ντύσει τον να ντύσει τον πρίγκιπα Χάρι για την τελετή στέψης του πατέρα του βασιλιά Καρόλου.

Η ανάρτηση έγραφε μάλιστα, «Ραφή για βασιλικό μέλος».

«Ο Dior είχε την τιμή να ντύσει τον πρίγκιπα Χάρι, δούκα του Σάσεξ, για τη στέψη του Βασιλιά Καρόλου Γ’, με σχέδιο του Κιμ Τζόουνς» και προέτρεπε τους περίεργους να ρίξουν μια ματιά στο πρωινό κοστούμι τριών κομματιών.

Tailoring fit for royalty.

Dior is honored to have dressed Prince Harry, Duke of Sussex, for the coronation of King Charles III in a custom design by Kim Jones. Seen arriving at Westminster Abbey, gain an insight into the savoir-faire of his three-piece suit next. pic.twitter.com/rg4r0ER4Ym

— Dior (@Dior) May 6, 2023