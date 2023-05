Κροατία, Μολδαβία, Ελβετία, Φινλανδία, Τσεχία, Ισραήλ, Πορτογαλία, Σουηδία, Σερβία και Νορβηγία είναι οι δέκα χώρες που πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του 67ου διαγωνισμού της Eurovision.

Νορβηγία: H Alessandra με το «Queen of Kings»

Norway's Alessandra! Queen of the Kings and Queen of the high notes 🇳🇴 #Eurovision2023 pic.twitter.com/9ihqle6ggb — BBC Eurovision (@bbceurovision) May 9, 2023

Σερβία: Ο Luke Black με το «Samo mi se Spava»

Πορτογαλία: Η Mimicat με το «Ai coração»

This is how I think I look strutting around my bedroom#Eurovision2023 pic.twitter.com/GUQeOYxygA — BBC Eurovision (@bbceurovision) May 9, 2023

Κροατία: Οι Let 3 με το αντιπολεμικό «Mama ŠČ!»

Let 3 said: "Let us take over the #Eurovision2023 stage… in our pants" pic.twitter.com/0waGG5sZw0 — BBC Eurovision (@bbceurovision) May 9, 2023

Ελβετία: O Remo Forrer με το επίσης αντιπολεμικό «Watergun»

Calling all Eurovision ballad fans, this is your moment.#Eurovision2023 pic.twitter.com/qnc32t1LFj — BBC Eurovision (@bbceurovision) May 9, 2023

Ισραήλ: Η εκρηκτική Noa Kirel με το «Unicorn»

"You wanna see me dance?" Me and my siblings when we wanted to do a show for our parents #Eurovision2023 pic.twitter.com/kKUUFC3CGc — BBC Eurovision (@bbceurovision) May 9, 2023

Μολδαβία: Ο Pasha Parfeny που συμμετείχε το 2012 τώρα με το «Soarele și luna»

Me at 2am when I was meant to have an early night #Eurovision2023 pic.twitter.com/7WUI25G0xd — BBC Eurovision (@bbceurovision) May 9, 2023

Σουηδία: Το μεγάλο φαβορί Loreen που έρχεται για τη 2η νίκη με το «Tattoo»

Τσεχία: Οι Vesna με ένα το φεμινιστικό κομμάτι, το «My Sister’s Crown»

Φινλανδία: Το επίσης μεγάλο φαβορί Käärijä με το «Cha Cha Cha» που μιλάει για την εξάρτηση από το αλκοόλ

CHA CHA CHA CHA CHA CHA CHA! #Eurovision2023 pic.twitter.com/pqm7uEP8bV — BBC Eurovision (@bbceurovision) May 9, 2023

Εκτός τελικού έμειναν: η Ιρλανδία, η Μάλτα, το Αζερμπαϊτζάν, η Λετονία και η Ολλανδία.

Η Μ&S Bank Arena στο Λίβερπουλ της Μεγάλης Βρετανίας φιλοξένησε τον πρώτο ημιτελικό, καθώς μετά την περσινή νίκη της Ουκρανίας, αποφασίστηκε τη φετινή διοργάνωση να αναλάβει το Ηνωμένο Βασίλειο, που το 2022 τερμάτισε στη δεύτερη θέση με τον Σαμ Ράιντερ και το «Space Man».

Παρουσιαστές του φετινού διαγωνισμού είναι η ηθοποιός Hannah Waddingham, η τραγουδίστρια Alesha Dixon και η Ουκρανή τραγουδίστρια Julia Sanina, οι οποίες καλωσόρισαν τον κόσμο στη μεγάλη γιορτή.

Στην αρχή προβλήθηκε ένα βίντεο στο οποίο υποδέχονται όλη την Ευρώπη στον 67ο διαγωνισμό. Μάλιστα στην έναρξη της προβολής έκαναν μια ξενάγηση στο Λίβερπουλ, το οποίο ήταν «ντυμένο» στα μπλε και τα κίτρινα, τα χρώματα της Ουκρανίας που δεν μπόρεσε εξαιτίας του πολέμου να διοργανώσει τον διαγωνισμό.

Στον πρώτο ημιτελικό έκαναν την εμφάνισή τους και ο βασιλιάς Κάρολος με τη σύζυγό του Καμίλα μέσα από ένα βίντεο για λογαριασμό του BBC.

Ο δεύτερος ημιτελικός του διαγωνισμού θα διεξαχθεί την Πέμπτη 11 Μαΐου με τη συμμετοχή της Ελλάδας και της Κύπρου, ενώ ο τελικός της Eurovision θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Μαΐου.

