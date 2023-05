What they say τραγούδησε ο 16χρονος Victor Vernicos στη σκηνή της Eurovision 2023, στο Λίβερπουλ, εκπροσωπώντας την Ελλάδα και ερμηνεύοντας ένα τραγούδι που έχει γράψει ο ίδιος στα 14, τον Απρίλιο του 2021, σε μια αγχώδη –όπως έχει πει– κατάσταση.

Ο 16χρονος Victor Vernicos ανέβηκε στη σκηνή με το άγχος να είναι εμφανές και με το τραγούδι του να διεκδικεί θέση στον τελικό της Eurovision 2023.

Οι χρήστες του twitter διχάστηκαν για την εμφάνιση και την ερμηνεία του Victor Vernicos με ορισμένους να σχολιάζουν πως ο ήχος του τραγουδιού του είναι «ήχος για Eurovision» και με ορισμένους να απορούν γιατί η Ελλάδα δεν έστειλε ένα πιο «ανεβαστικό» τραγούδι.

Καλή μας επιτυχία 💙 Πείτε έναν καλό λόγο κι αν δεν περάσουμε δεν πειράζει ένας διαγωνισμός είναι. Έλεος μια ζωή οι Έλληνες στη γκρίνια είμαστε #Eurovisiongr — Maria (@AngelFaceCU) May 11, 2023

Ας είμαστε και λίγοτερο εχθρικοί μωρε.ειναι μόνο 16. #eurovisiongr — Gogo m (@gogoyla) May 11, 2023

Την άλλαξαν την σκηνοθεσία, είναι τέλειο, έχει φωνάρα ο Βίκτωρας και πολύ άγχος..#EurovisionGR — Φωκίων (@Phkn35175552) May 11, 2023

Το mood μου. Δεν τρελαθηκα αλλα δεν ηταν και τοσο τραγικο #EurovisionGR https://t.co/xq1xmHukHr — MakaroniaMeKima (@udontknowme229) May 11, 2023

