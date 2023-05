Eurovision 2023: Γκρίνια για τον αποκλεισμό της Ελλάδας – Τα έξοδα και το Δελτίο Τύπου της ΕΡΤ Eurovision 2023: Ο αποκλεισμός της Ελλάδας προκάλεσε αντιδράσεις σχετικά με το αν η επιλογή του Victor Vernicos και του "What They Say" ήταν η κατάλληλη. Το Δελτίο Τύπου της ΕΡΤ που "άναψε" φωτιές.