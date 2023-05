Η Loreen που εκπροσώπησε τη Σουηδία ερμηνεύοντας το Tattoo κατέκτησε την πρώτη θέση με 583 βαθμούς.

Στη δεύτερη θέση της φετινής Eurovision που πραγματοποιήθηκε στο Λίβερπουλ βρέθηκε η Φινλανδία με 526 βαθμούς.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε το Ισραήλ με 362 βαθμούς και τέταρτη η Ιταλία με 350. Την πρώτη 5άδα συμπληρώνει η Νορβηγία με 268.

Ακολούθησαν η Ουκρανία με 243, το Βέλγιο με 182, η Εσθονία με 168, η Αυστραλία με 151 και η Τσεχία με 129.

Η Κύπρος με τον Andrew Lambrou και το «Break A Broken Heart» κατέλαβε τη 12η θέση με 126 βαθμούς (68 από τις επιτροπές και 58 από το televoting).

Σχετικά με την τελική βαθμολογία αξίζει να σημειωθεί πως η διαφορά ανάμεσα στις κριτικές επιτροπές και το televoting ήταν τεράστια.

Οι κριτικές επιτροπές έδειξαν πως συσπειρώθηκαν υπέρ της Σουηδίας, ενώ το κοινό ανέδειξε τη Φινλανδία πρώτη με διαφορά 133 βαθμών.

Έντεκα χρόνια μετά την πρώτη της νίκη με το «Euphoria» η Loreen επέστρεψε δυναμικά με το «Tattoo», με τη Σουηδική αποστολή να βρίσκεται από την αρχή στις πρώτες θέσεις.

Να σημειωθεί ότι Loreen έγραψε ιστορία ως η μοναδική γυναίκα καλλιτέχνης στην ιστορία της Eurovision που κέρδισε δύο φορές τον διαγωνισμό.

Loreen becomes only the second artist to win the #Eurovision Song Contest TWICE 🏆🏆 pic.twitter.com/DxKXqB0t2G

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 13, 2023