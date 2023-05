Κέιτ Γουίνσλετ: Η ηθοποιός κέρδισε το βραβείο α’ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στη σειρά «I Am Ruth».

Είναι η πρώτη φορά που η Κέιτ Γουίνσλετ κερδίζει βραβείο BAFTA για μια τηλεοπτική της δουλειά. Στο «I Am Ruth», μια σειρά του Channel 4, πρωταγωνιστεί μαζί με την κόρη της Μία Θρίπλετον.

«Το κάναμε μαζί αυτό, μικρή», ανέφερε συγκινημένη.

“If I could cut this in half, I would give the other half to my daughter” ❤️

Kate Winslet accepts her Leading Actress BAFTA!#BAFTATVAwards with @pandocruises pic.twitter.com/x3tWx9k5Pw

— BAFTA (@BAFTA) May 14, 2023