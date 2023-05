Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 67ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision 2023, που φιλοξενήθηκε στο Λίβερπουλ με τη συμμετοχή 37 χωρών.

Μεγάλη νικήτρια στον Τελικό του Διαγωνισμού, το βράδυ του Σαββάτου (13/5), αναδείχθηκε η Σουηδία με τη Loreen και το τραγούδι “Tattoo”, το οποίο σαρώνει σε όλες τις πλατφόρμες streaming.

Η 39χρονη ερμηνεύτρια ξεσήκωσε την αρένα του Λίβερπουλ εντυπωσιάζοντας με την άρτια ερμηνεία της, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά των φαν και τα στοιχήματα που την ήθελαν να κερδίζει.

Loreen becomes only the second artist to win the #Eurovision Song Contest TWICE 🏆🏆 pic.twitter.com/DxKXqB0t2G

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 13, 2023