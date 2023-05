Ο Μάικλ Ντάγκλας θα παραλάβει απόψε τον Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών για να γιορτάσει την καριέρα του.

Το 2002 το φεστιβάλ άρχισε να απονέμει σποραδικά έναν μη ανταγωνιστικό Χρυσό Φοίνικα σε σκηνοθέτες ή ηθοποιούς που είχαν επιδείξει αξιόλογο έργο αλλά δεν είχαν κερδίσει ποτέ ανταγωνιστικό Χρυσό Φοίνικα.

Το φεστιβάλ, φέτος, θα αποτίσει φόρο τιμής στον Αμερικανό ηθοποιό και θα του παραδώσει το βραβείο κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης. Στο πλαίσιο του αφιερώματος, το φεστιβάλ θα προβάλει ένα ακυκλοφόρητο ντοκιμαντέρ του Αμινέ Μέστα για τον Ντάγκλας με τίτλο «Michael Douglas, The Prodigal Son».

Η σύνοψη του ντοκιμαντέρ έχει ως εξής: «Αυτό το ιδιαίτερο ντοκιμαντέρ μας δείχνει πώς ο Μάικλ, ηθοποιός και παραγωγός όπως ο πατέρας του Κερκ, έπρεπε να αποδεχτεί την ομοιότητά τους σε όλη τη διάρκεια της αξιοσημείωτης καριέρας του, προκειμένου να διεκδικήσει τη διαφορετικότητά του. Η ώρα να μάθεις πώς να γίνεσαι Μάικλ όταν το όνομά σου είναι Ντάγκλας».

«Είναι πάντα μια ανάσα φρέσκου αέρα να βρίσκεσαι στις Κάννες, οι οποίες εδώ και καιρό παρέχουν μια θαυμάσια πλατφόρμα για τολμηρούς δημιουργούς, καλλιτεχνικές τόλμες και αριστεία στην αφήγηση ιστοριών», δήλωσε ο Ντάγκλας.

📸 C’est dans la boîte ! #Photocall de Michael Douglas qui recevra la Palme d’or d’honneur à #Cannes2023

–

It’s a wrap! Michael Douglas’ #Photocall to receive the Honorary Palme d’or at #Cannes2023 pic.twitter.com/3L3r0ojnLG

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 16, 2023