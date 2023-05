Eurovision: Τέλος οι κριτικές επιτροπές της ΕΡΤ – Το κοινό θα αποφασίζει για το τραγούδι Eurovision: Η ΕΡΤ επαναφέρει την ψηφοφορία του κοινού, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η επιλογή του Victor Vernicos και το τραγούδι What they say.