Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 59 ετών ο Άντι Ρουρκ (Andy Rourke), ο μπασίστας των θρυλικών The Smiths, ο οποίος έδινε μάχη το τελευταίο διάστημα, με τον καρκίνο στο πάγκρεας..

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο κιθαρίστας, Τζόνι Μαρ με μία ανάρτησή του στο Twitter. «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Άντι Ρουρκ μετά από μακρά ασθένεια με καρκίνο του παγκρέατος», έγραψε αρχικά.

«Ο Άντι θα μείνει στη μνήμη όσων τον γνώριζαν ως μια αγαθή και όμορφη ψυχή και στους μουσικόφιλους ως ένας εξαιρετικά χαρισματικός μουσικός. Ζητάμε ιδιωτικότητα αυτή τη θλιβερή στιγμή», συμπλήρωσε.

Ο Andy Rourk συμμετείχε σε όλα τα project των The Smiths, συμπεριλαμβανομένων επιτυχιών όπως το «This Charming Man» και το «There Is a Light That Never Goes Out » ενώ συμμετείχε σόλο και δίπλα στον Morrissey μετά τη διάλυση του γκρουπ.

Έπαιξε επίσης στους Freebass με τους Peter Hook των New Order και Mani των Stone Roses, και ηχογράφησε με τους Sinead O’Connor, τους Pretenders, τον Ian Brown και DARK αλλά και την τραγουδίστρια των Cranberries, Dolores O’Riordan.

It is with deep sadness that we announce the passing of Andy Rourke after a lengthy illness with pancreatic cancer.

Andy will be remembered as a kind and beautiful soul by those who knew him and as a supremely gifted musician by music fans.

We request privacy at this sad time pic.twitter.com/KNehQxXoFz

— Johnny Marr (@Johnny_Marr) May 19, 2023