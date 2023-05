Tο θρίλερ με την καταδίωξη του Χάρι και της Μέγκαν με αυτοκίνητα στους δρόμους της Νέας Υόρκης συνεχίζεται τόσο στα sites όσο και τα εξώφυλλα των εφημερίδων.

Οι Σάσεξ κατηγόρησαν -μέσω διαρροών φίλων τους στον δικτυακό τόπο ΤMZ- ότι μετά τη βράβευση της Μέγκαν στη Νέα Υόρκη, την περασμένη Τρίτη, ορδές από παπαράτσι κυνήγησαν το αυτοκίνητό τους στους δρόμους της Νέας Υόρκης επί δύο ώρες, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο και πως κόντεψαν να προκαλέσουν δεκάδες ατυχήματα με όσους βρέθηκαν στο δρόμο τους.

Today’s cover: Inside the drama of Prince Harry and Meghan Markle’s NYC paparazzi chase ordeal https://t.co/NpOFIJzo7s pic.twitter.com/AgSfi8JKjJ

— New York Post (@nypost) May 18, 2023