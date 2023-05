Ο Τζεφ Μπρίτζες υποβλήθηκε σε ειδική θεραπεία κατά τη διάρκεια πεντάμηνης νοσηλείας του

Σε συνέντευξή του στο AARP, ο Αμερικανός ηθοποιός μίλησε για την κατάσταση της υγείας του σχεδόν τρία χρόνια από τότε που διαγνώστηκε με λέμφωμα non-Hodgkin. Αποκάλυψε ότι η θεραπεία είχε θετικά αποτελέσματα και ότι ο όγκος έχει συρρικνωθεί σημαντικά, στο «μέγεθος της μπίλιας» όπως είπε.

«Γύριζα σκηνές δράσης για το πρώτο επεισόδιο του «The Old Man», χωρίς να ξέρω ότι είχα έναν όγκο 30×23 εκατοστά στο σώμα μου», είπε ο βραβευμένος ηθοποιός ο οποίος παραδέχθηκε ότι η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε καθώς προσβλήθηκε από τον κορωνοϊό σε μία περίοδο που το εμβόλιο δεν ήταν ακόμη διαθέσιμο. Αποκάλεσε τη σύζυγό του Σούζαν ως τον «απόλυτο πρωταθλητή» καθώς «πάλεψε για να με κρατήσει μακριά από τον αναπνευστήρα».

Ο ηθοποιός νοσηλεύτηκε για σχεδόν πέντε μήνες και υποβλήθηκε σε ειδική θεραπεία. Κάθε μέρα «έβαζε μικρούς στόχους. «Για λίγο καιρό, το ρεκόρ μου ήταν 45 δευτερόλεπτα πριν καταρρεύσω. Και μετά έλεγαν: «Κοίτα, στέκεσαι όρθιος για ένα λεπτό! Τώρα μπορείς να περπατήσεις 1,5 μέτρο;»».

Σήμερα ο Μπρίτζες δηλώνει ότι αισθάνεται καλύτερα και έχει ξεκινήσει τα γυρίσματα του 2ου κύκλου της σειράς «The Old Man». «Το να επιστρέφεις σε αυτό που σε αναζωογονεί, είναι υπέροχο συναίσθημα», είπε.

