Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ εμφανίστηκε ημίγυμνος στην κάμερα και άρχισε να περιποιείται το πρόσωπό του, όπως η σύζυγός του Βικτόρια.

«Μου αρέσει να ενυδατώνω το δέρμα μου και να φροντίζω την επιδερμίδα μου», λέει ο βετεράνος ποδοσφαιριστής στο βίντεο φορώντας μόνο μια πετσέτα και κρατώντας το πινέλο όπως η Βικτόρια που είχε ανεβάσει ένα παρόμοιο βίντεο λίγες από λίγες μέρες.

«Έτσι, όταν χρησιμοποιώ λίγο από αυτό, η γυναίκα μου μού λέει ότι αυτός είναι ο καλύτερος φωτισμός για να κάνω το γύρισμα. Συμφωνώ, αλλά δεν ξέρω πραγματικά για τι πράγμα μιλάω», είπε αστειευόμενος για να συνεχίσει: «Μου αρέσει να ενυδατώνω το δέρμα μου και να φροντίζω την επιδερμίδα μου και προφανώς αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να το κάνω σύμφωνα με τις συμβουλές ομορφιάς της Βικτόρια Μπέκαμ».

Τα σχόλια από τους followers κάτω από το βίντεο ήταν πολλά και διασκεδαστικά.

«Blend it όπως ο Μπέκαμ», έγραψαν κάποιοι ψκάνοντας λογοπαίγνιο με τον τίτλο της ταινίας Bend it like Beckham.

