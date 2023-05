Τζένιφερ Λόπεζ: Μετά την επιτυχία της ταινίας «The Mother» η ηθοποιός και τραγουδίστρια ξεκινά το νέo της project.

Πρόκειται για την ταινία «Unstoppable» για τα γυρίσματα της οποίας η σταρ έκανε μεγάλες αλλαγές στην εμφάνισή της.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων λοιπόν, κυκλοφόρησαν φωτογραφίες της JLo με νέο look μαλλιών και ένα τατουάζ στο μπράτσο που αμέσως έγιναν viral.

Jennifer Lopez on the set of the upcoming movie ‘UNSTOPPABLE’ in Los Angeles today! pic.twitter.com/tBumkkN8Sf

Η 53χρονη ηθοποιός σκούρυνε τα μαλλιά, από ξανθά τα έκανε σκούρα καστανά, ενώ προκάλεσε το ενδιαφέρον των followers της με το μεγάλο τατουάζ στο χέρι. Το tattoo απεικονίζει τη σταύρωση του Ιησού Χριστού και μοιάζει πολύ με το σχέδιο ενός σταυρού που έχει και ο Μπεν Άφλεκ στο δεξί του χέρι.

Φυσικά, πρόκειται για ένα ψεύτικο σχέδιο που της έκαναν στο χέρι της για να ταιριάζει με τον νέο χαρακτήρα που υποδύεται στην ταινία, η οποία είναι παραγωγή του συζύγου της και του φίλου του, Ματ Ντέιμον.

Jennifer Lopez on the set of UNSTOPPABLE today in LA! pic.twitter.com/H3ZZFaHuUu

— best of jennifer lopez (@badpostjlo) May 18, 2023