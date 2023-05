Μια ημέρα μετά τον θάνατο της Τίνα Τάρνερ (Tina Turner) σε ηλικία 83 ετών εκπρόσωποι της θρυλικής τραγουδίστριας ανακοίνωσαν τα αίτια που οδήγησαν στην απώλειά της.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η σταρ «έφυγε» από φυσικά αίτια, παρά τα πολλά και σοβαρά προβλήματα υγείας που την ταλάνιζαν επι χρόνια. Είναι γνωστό πως η Τάρνερ είχε δώσει σκληρή μάχη με τον καρκίνο του εντέρου, ενώ υπέφερε από υψηλή αρτηριακή πίεση για πάνω από τέσσερις δεκαετίες.

Ο θάνατος της Τίνα Τάρνερ

Η Τίνα Τάρνερ, η συγκλονιστική τραγουδίστρια της οποίας η χαρακτηριστική φωνή, ο σεξουαλικός μαγνητισμός και η εκρηκτική ενέργεια την έκαναν μια αξέχαστη ερμηνεύτρια και μια από τις πιο επιτυχημένες δισκογραφικές καλλιτέχνιδες όλων των εποχών, πέθανε την Τετάρτη στο σπίτι της στο Κούσναχτ της Ελβετίας, κοντά στη Ζυρίχη. Ήταν 83 ετών.

Ο εκπρόσωπός της Μπέρναρντ Ντόχερτι, έκανε γνωστό τον θάνατό της με ανακοίνωσή του.

«Η Τίνα Τέρνερ, η “βασίλισσα του Rock’n Roll” έφυγε σήμερα ειρηνικά, σε ηλικία 83 ετών, καθώς έδινε μάχη για την υγεία της εδώ και χρόνια. Πέθανε στο σπίτι της στο Küsnacht κοντά στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Μαζί της, ο κόσμος χάνει έναν θρύλο της μουσικής και ένα πρότυπο» αναφέρει η ανακοίνωση.

