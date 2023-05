Τα γενέθλιά της έχει σήμερα, 27 Μαΐου η Ζωζώ Σαπουντζάκη, η οποία κλείνει τα 90 της χρόνια.

Η Φίνος Φιλμ, με την οποία η ηθοποιός συνεργάστηκε κατά την περίοδο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, της ευχήθηκε «χρόνια πολλά» μέσα από μία ανάρτηση στα social media.

Στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας στο Instagram, η Φίνος Φιλμ ανέβασε μία φωτογραφία της Ζωζώς Σαπουντζάκη, από την εποχή της μεγάλης δόξας. Στο σχόλιο της ανάρτησης γράφει:

«Λαμπερή και υπέροχη ακόμα και σήμερα, η Ζωζώ Σαπουτζάκη κλείνει το μάτι στον χρόνο και συνεχίζει να μας εκπλήσσει με το πάθος της για ζωή. Χρόνια πολλά Ζωζώ μας!».

Η εντυπωσιακή φωτογραφία είναι ένα στιγμιότυπο από το σόου που έκανε στην ταινία «Ο Ξυπόλητος Πρίγκηψ», όταν χόρεψε την «Πενιά» του Μίμη Πλέσσα, μια από τις πιο χαρακτηριστικές της εμφανίσεις στον κινηματογράφο, την οποία όλοι έχουμε δει κάποια στιγμή μέσα στα χρόνια.

Η ιστορία της Ζωζώς

Η Ζωζή Σαπουντζάκη γεννήθηκε στις 27 Μαΐου του 1933 στη Θεσσαλονίκη όπου και πέρασε τα πρώτα της χρόνια. Ο πατέρας της, Σωκράτης, καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη ενώ η μητέρα της, Φυλή, από τη Σμύρνη. Ξεκίνησε τη θεατρική της καριέρα από την ηλικία των 7 ετών με την ηθογραφία του Ελευθεριάδη, «Το Αγρίμι», μαζί με τη μεγαλύτερη αδελφή της, Βάσω, στο Θέατρο του Λευκού Πύργου.

Οι δυο τους υπήρξαν θεατρικό δίδυμο, αποκαλώντας τους εαυτούς τους «το κουκί και το ρεβίθι». Η Βάσω σταμάτησε νωρίς από το θέατρο γιατί παντρεύτηκε και έκανε οικογένεια, η Ζωζώ συνέχισε από κει και ύστερα μια θεατρική και κινηματογραφική καριέρα. Γείτονάς της ήταν ο Γιάννης Δαλιανίδης, ο οποίος, μάλιστα, ήταν αυτός που της έμαθε να χορεύει. Ύστερα γνώρισε τον Κριστιάνο στο καμπαρέ «Αρζεντίνα» όπου της έμαθε κλακέτες.

Στην τηλεόραση έχει εμφανιστεί στις σειρές: Το θύμα, Ο Έλληνας μεγιστάνας , Εθνική παπάδων, Χαρούμενη Κυριακή, Στησιχόρου 73, Βραδιά επιθεώρησης, Η μικρή μας επιθεώρηση, Οι τρεις Χάριτες , Συγκάτοικοι στην τρέλλα, Οι μικρομεσαίοι, Της Ελλάδος τα Παιδιά, Η φωνή, Δεληγιάννειον Παρθεναγωγείον, Μην ψαρώνεις και τη σεζόν 2020 βρέθηκε στο Just the 2 Of Us στο OPEN.

