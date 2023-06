Ανησυχία επικρατεί για την υγεία της Τζέιν Φόντα, καθώς η 85χρονη ηθοποιός εθεάθη σε αναπηρικό αμαξίδιο, ενώ πριν από λίγο καιρό είχε διαγνωστεί με λέμφωμα non-Hodgkins και είχε υποβληθεί σε χημειοθεραπεία επί έξι μήνες.

Ο φακός των παπαράτσι την εντόπισε σε αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, όπου τη μετέφεραν βοηθοί στο αμαξίδιο. Μάλιστα, η Τζέιν Φόντα φορούσε γυαλιά ηλίου και μαύρη μάσκα για τον κορονοϊό, αναφέρει η pagesix.com.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες, όμως, αρκετοί ανησυχούν, ειδικά από τη στιγμή που πριν από λίγες μέρες εμφανίστηκε στις Κάννες και φαινόταν να ήταν καλά.

Μάλιστα, έκλεψε τις εντυπώσεις όταν πέταξε το βραβείο του Χρυσού Φοίνικα στο κεφάλι της νικήτριας, επειδή η δεύτερη ξέχασε να το παραλάβει, καθώς απομακρύνονταν από το βάθρο μετά την ομιλία της.

Jane Fonda, 85, gets pushed in wheelchair through airport https://t.co/T6qRYvyi85 pic.twitter.com/yOsNxl5qHD

— Page Six (@PageSix) May 31, 2023