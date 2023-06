J2US: Από τα πρώτα κιόλας λεπτά του αποψινού live, ο Νίκος Κοκλώνης, αφού καλωσόρισε τους κριτές του, θέλησε να αποτίσει φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που αγαπούσε πολύ, τον Γιάννη Φλωρινιώτη.

Τα λόγια του συγκινητικά καθώς μιλούσε για τον άνθρωπο με τον οποίο, όπως είπε, μεγάλωσε. Όπως τόνισε ο παρουσιαστής το σπίτι του αξέχαστου τραγουδιστή που ήταν και ο πρώτος που συνδύασε το τραγούδι με το σόου, ήταν πάντα ανοιχτό για όλους.

Αμέσως μετά έπαιξε ένα βίντεο με τα λόγια του αξέχαστου και μεγάλου Μάνου Χατζιδάκι για εκείνον τη δεκαετία του ’70 με τα οποία αναγνώριζε το ταλέντο του Γιάννη Φλωρινιώτη. Αμέσως μετά είδαμε όλα τα ζευγάρια που διαγωνίζονται στο σόου να εμφανίζονται στη σκηνή του Just The two of us και να τραγουδούν δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, το «Πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα» και «Τάκα, τάκα» ενώ ακούστηκε και η φωνή του.

Ο Νίκος Κοκλώνης συνέχισε μιλώντας για τον άνθρωπο Γιάννη Φλωρινιώτη λέγοντας ξανά πως υπήρξε ιδιαίτερα αδικημένος και πως ήταν τόσο καλός που άνοιγε το σπίτι του για όλους όσοι είχαν ανάγκη. «Είμαι ένα τίποτα για εκείνον» είπε ο Νίκος Κοκλώνης, δείχνοντας πραγματικά συγκινημένος ενώ την ίδια ώρα η Καίτη Γαρμπή δάκρυσε μιλώντας επίσης με τα πιο τρυφερά λόγια για τον Γιάννη που τη βοήθησε στα πρώτα της βήματα. «Πολύ λαμπερός άνθρωπος».

