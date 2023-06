Tony Αwards 2023: Η βραδιά καθορίστηκε και από την πρώτη βράβευση δύο non binary ατόμων που διακρίθηκαν για τις ερμηνείες τους στη σκηνή.

Επίσης, η Audra MacDonald, ήταν η ερμηνεύτρια με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία των Tony Awards, και χθες κατάφερε να κερδίσει το δέκατο Tony βραβείο της καριέρας της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Tony Awards (@thetonyawards)

Οι λαμπεροί καλεσμένοι κατέφθασαν στο United Palace, στη συνοικία Washington Heights του Μανχάταν και παρακολούθησαν την τελετή που τιμά τα κορυφαία θεατρικά έργα και μιούζικαλ του Broadway.

Το μιούζικαλ «Some Like It Hot» αποτέλεσε ένα από τα φαβορί της βραδιάς, αφού ηγήθηκε με 13 υποψηφιότητες συνολικά, τις οποίες και κέρδισε. Στη συνέχεια, ακολουθούσε το «Shucked, & Juliet», όπως επίσης και το «New York, New York» με 9 βραβεία το καθένα.

Να σημειωθεί πως τελευταία στιγμή η Ariana DeBose επέστρεψε για την παρουσίαση, και άνοιξε τη βραδιά με λίγα λόγια για την απεργία φωνάζοντας ότι αυτή και κάθε παρουσιαστής θα είναι χωρίς σενάριο για το βράδυ.

«Σε όποιον μπορεί να πίστευε ότι η περσινή χρονιά ήταν κάπως απρόβλεπτη, τους λέω, “Αγαπημένοι μου, κουμπωθείτε”, είπε η ίδια, καθώς το show προβάλλονταν live από το CBS και την Paramount+.

Ιστορία έγραψαν και οι ηθοποιοί J. Harrison Ghee και Alex Newell, καθώς έγιναν τα πρώτα non binary άτομα, που κέρδισαν βραβεία για την υποκριτική τους στη θεατρική σκηνή. Και στους δύο ηθοποιούς δόθηκε η επιλογή από τη διοργάνωση των Tony Awards να διαλέξουν σε ποια κατηγορία φύλου θα διαγωνιστούν και οι δύο εκλέχθηκαν να διαγωνιστούν στις ανδρικές κατηγορίες.

«Σας ευχαριστώ που με είδατε στο Broadway. Δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ ως ένα queer, non binary, χοντρό, μαύρο άτομο από τη Μασαχουσέτη. Και σε όποιον πιστεύει ότι δεν μπορεί να το κάνει, θα σε κοιτάξω κατάματα και θα σου πω ό,τι μπορείς να κάνεις ότι θέλεις» ειπώθηκε από την σκηνή των Tony.

Alex Newell of “Shucked” and J. Harrison Ghee of “Some Like It Hot” become the first openly nonbinary performers to win acting #Tonys. https://t.co/PbJicNvSCO pic.twitter.com/KxLAhSQsRj — The Associated Press (@AP) June 12, 2023

Αναλυτικά οι μεγάλοι νικητές των Τony Awards 2023

Καλύτερο θεατρικό

Leopoldstadt

Καλύτερο Μιούζικαλ

Kimberly Akimbo

Καλύτερη αναβίωση θεατρικού έργου

Suzan-Lori Parks’ Topdog/Underdog

Καλύτερη αναβίωση μιούζικαλ

Parade

Καλύτερη βιβλίο για μιούζικαλ

Kimberly Akimbo (David Lindsay-Abaire)

Καλύτερη πρωτότυπη μουσική γραμμένη για το θέατρο

Kimberly Akimbo

Καλύτερη ερμηνεία σε Α’ ανδρικού ρόλο

Sean Hayes, Good Night, Oscar

Καλύτερη ερμηνεία Α γυναικείου ρόλου

Jodie Comer, Prima Facie

Καλύτερη ερμηνεία Α’ ανδρικού σε μιούζικαλ

J. Harrison Ghee, Some Like It Hot

Καλύτερη ερμηνεία Α’ γυναικείου σε μιούζικαλ

Victoria Clark, Kimberly Akimbo

Καλύτερη ανδρική ερμηνεία (Featured) σε θεατρικό

Brandon Uranowitz, Leopoldstadt

Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία (Featured) σε θεατρικό

Miriam Silverman, The Sign in Sidney Brustein’s Window

Καλύτερη ανδρική ερμηνεία (Featured) σε μιούζικαλ

Alex Newell, Shucked

Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία (Featured) σε μιούζικαλ

Bonnie Milligan, Kimberly Akimbo

Καλύτερα σκηνικά σε θεατρικό

Tim Hatley & Andrzej Goulding, Life of Pi

Καλύτερα σκηνικά σε μιούζικαλ

Beowulf Boritt, New York, New York

Καλύτερα κοστούμια σε θεατρικό

Brigitte Reiffenstuel, Leopoldstadt

Καλύτερα κοστούμια σε μιούζικαλ

Gregg Barnes, Some Like It Hot

Καλύτεροι φωτισμοί σε θεατρικό

Tim Lutkin, Life of Pi

Καλύτεροι φωτισμοί σε μιούζικαλ

Natasha Katz, Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street

Καλύτερος ήχος σε θεατρικό

Carolyn Downing, Life of Pi

Καλύτερος ήχος σε μιούζικαλ

Nevin Steinberg, Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street

Καλύτερη σκηνοθεσία σε θεατρικό

Patrick Marber, Leopoldstadt

Καλύτερη σκηνοθεσία σε μιούζικαλ

Michael Arden, Parade

Καλύτερη χορογραφία

Casey Nicholaw, Some Like It Hot

Καλύτερη ενορχήστρωση

Charlie Rosen & Bryan Carter, Some Like It Hot.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις