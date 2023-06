Treat Williams: Το τροχαίο έγινε το απόγευμα της Δευτέρας 12/6.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ένας 35χρονος οδηγός αυτοκινήτου έστριψε απότομα για να μπει σε πάρκινγκ παρασέρνοντας την μηχανή που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και οδηγούσε ο 71χρονος ηθοποιός.

Το τροχαίο σημειώθηκε κοντά στο σπίτι του ηθοποιού στο Βερμόντ. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία ο Γούλιαμς φορούσε κράνος όταν τον παρέσυρε το αυτοκίνητο.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 16:53, τοπική ώρα Βερμόντ, τη Δευτέρα 12/6 και παρά το γεγονός ότι ο Γουίλιαμς διεκομίσθη με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

«Σκοτώθηκε σήμερα (σ.σ. χθες) το απόγευμα. Πήγαινε να στρίψει και τον “έκοψε” ένα αυτοκίνητο. Είμαι συγκλονισμένος. Ήταν ο καλύτερος άνθρωπος. Ήταν τόσο ταλαντούχος. Τον αγαπούσαν οι σκηνοθέτες. Ήταν στην καρδιά του Χόλιγουντ από τα τέλη της δεκαετίας του ’70» δήλωσε ο ατζέντης του Γουίλιαμς, Μπάρι ΜακΦέρσον.

«Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας Τριτ Γουίλιαμς πέθανε σήμερα στο Ντόρσετ του Βερμόντ μετά από ένα θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσικλέτα. Όπως αντιλαμβάνεστε είμαστε σοκαρισμένοι και συντετριμμένοι. Ο Τριτ ήταν γεμάτος αγάπη για την οικογένειά του, για τη ζωή του. Είναι τόσο σοκαριστικό όλο αυτό αλλά να ξέρετε ότι ο Τριτ ήταν βαθιά αγαπημένος και άξιος σεβασμού από την οικογένειά του και όλους όσοι τον γνώριζαν. Είμαστε κάτι παραπάνω από συντετριμμένοι και ζητάμε να σεβαστείτε τις στιγμές που περνάμε και το πένθος μας. Στους φίλους του λέμε να ξέρετε ότι ο Τριτ σας εκτιμούσε όλους και συνεχίστε να τον έχετε στις καρδιές και τις προσευχές σας» ανέφερε σε δήλωσή της η οικογένεια του Γουίλιαμς.

Ο Τριτ Γουίλιαμς ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Παμ βαν Σαντ και είχαν δύο παιδιά.

Ποιός ήταν ο Treat Williams

Ο ηθοποιός γεννήθηκε το 1951 στο Κονέκτικατ και είχε ξεκίνησε ως ηθοποιός όταν ήταν 20 ετών.

Το 1975 συμμετείχε στην πρώτη του ταινία Deadly Hero, ενώ ένα χρόνο αργότερα συμμετείχε στο The Ritz και στο The Eagle Has Landed.

Το 1979 υποδύθηκε τον Τζορτζ Μπέργκερ στην ταινία Hair, η οποία ήταν βασισμένη σε μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, ρόλος για τον οποίο ήταν για πρώτη φορά υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα. Δύο χρόνια αργότερα ακολούθησε η δεύτερη υποψηφιότητά του για Χρυσή Σφαίρα για την ταινία Prince of The City.

Ο ηθοποιός ήταν επίσης γνωστός για τις σειρές Everwood, όπου είχε υποδυθεί τον γιατρό Άντριου Μπράουν και είχε τιμηθεί με δύο υποψηφιότητες στα βραβεία SAG, καθώς και στο Chesapeake Shores.

Συνολικά στην καριέρα του ο Τριτ Γουίλιαμς είχε λάβει μέρος σε περισσότερες από 120 ταινίες, θεατρικά έργα και τηλεοπτικές παραγωγές.

