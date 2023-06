Ο τελικός του MasterChef 2023 συνεχίστηκε και τη Δευτέρα (12/6), ωστόσο, στο Twitter οι χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης ασχολούνταν με το… φάσιο άικο του διαγωνισμού μαγειρικής. Κι αυτός δεν είναι άλλο από τον Σωτήρη Κοντιζά, που για μια ακόμη φορά προκάλεσε πληθώρα σχολίων με την στιλιστική επιλογή του.

Το σακάκι που φορούσε ο κριτής στο επεισόδιο έμοιαζε με… ρόμπα και σε αρκετούς θύμισε ένδυμα από την γκαρνταρόμπα του Ζάχου Χατζηφωτίου. «Άλλη μια εμφάνιση με ρούχα από την γκαρνταρόμπα του Ζάχου Χατζηφωτίου για τον σένσει Κοντιζά. Σήμερα με την ρομπ ντε σαμπρ του μακαρίτη!»,

«Καλησπέρα και καλή βραδιά με το φάσιο άικο εδώ», «Οταν χτυπάει το κουδούνι και βάζεις βιαστικά μια ρόμπα πάνω σου και ανοίγεις την πόρτα» είναι μερικά από αυτά.

Όλο το σκέφτομαι..τώρα θα το πω: ποιος ντύνει τον Κοντιζά? #MasterChefGR

