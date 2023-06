The Idol: Οι έντονες σκηνές σεξ με τον The Weeknd και τη Lily Rose Depp δεν ενθουσίασαν καθόλου το κοινό.

Πριν ακόμη ξεκινήσει η σειρά είχε ήδη χιλιάδες αρνητικά σχόλια, ενώ έχασε 100 χιλιάδες τηλεθεατές για τη «χειρότερη σκηνή σεξ στην ιστορία» από την πρώτη προβολή.

Η σειρά με πρωταγωνίστρια την κόρη του Τζόνι Ντεπ, απέσπασε αρνητικά σχόλια από την πρεμιέρα της στις Κάννες και όλα δείχνουν πως αυτό θα συνεχιστεί.

Και παρόλο που η πρεμιέρα συγκέντρωσε το ενδιαφέρον 913 χιλιάδων τηλεθεατών, το δεύτερο επεισόδιο σημείωσε μεγάλη πτώση, προσελκύοντας 800 χιλιάδες.

Σύμφωνα με την GQ, το νέο επεισόδιο περιελάμβανε τη «χειρότερη σκηνή σεξ στην ιστορία», Στη συγκεκριμένη, η ηρωίδα της Ντεπ αυτοϊκανοποιείται και αυτοτραυματίζεται, ενώ πενθεί τη νεκρή μητέρα της και τελικά πέφτει στα «δίχτυα» του Weeknd.

Λίγες μέρες πριν, στην πρεμιέρα, οι θεατές ισχυρίστηκαν ότι ο δημιουργός, Σαμ Λέβινσον, έχει μετατρέψει τη σειρά σε «πορνό βασανιστηρίων, φαντασίωση βιασμού».

