Ομπάμα: Ο πρώην Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα θα βρεθεί στην Αντίπαρο με τη σύζυγό του Μισέλ.

Ήδη σε Πάρο και Αντίπαρο βρίσκονται, 35 Αμερικανοί πράκτορες και μέλη της ασφάλειας του Μπαράκ Ομπάμα ενώ επί ποδός είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η αστυνομία και το λιμενικό. Οι Ομπάμα είναι φιλοξενούμενοι του Τομ Χάνκς και της Ρίτα Γουίλσον.

Ο Μπαράκ Ομπάμα θα παραστεί την Πέμπτη 22 Ιουνίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο SNF Nostos Conference 2023, όπου και θα συζητήσει τους τρόπους ενίσχυσης της δημοκρατίας και τη σημασία στήριξης της επόμενης γενιάς ηγετών μαζί με τον πρόεδρο του ΙΣΝ, Ανδρέα Δρακόπουλο.

Αυτή θα είναι η δεύτερη συνάντηση του Μπαράκ Ομπάμα στο Ίδρυμα μετά την εμφάνισή του το 2016 οπότε και είχε εκφωνήσει μια συγκινητική ομιλία από τη σκηνή της αίθουσας Σταύρος Νιάρχος.

