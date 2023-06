Γιάννης Παπαμιχαήλ: Οι αναρτήσεις στο Facebook για την αποχώρηση – Γιατί τον χάκαραν και τί είπε για τη Βανδή Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ αποχώρησε από το Just the 2 of Us στο τελευταίο live του Σαββάτου,