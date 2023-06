Το ανώτατο εφετείο της Γαλλίας απέρριψε την Τετάρτη τις κατηγορίες για βιασμό που είχε διατυπώσει κατά του σκηνοθέτη και παραγωγού Λικ Μπεσόν η Βελγο-Ολλανδή ηθοποιός Σαντ Βαν Ρουά. Ο Γάλλος σκηνοθέτης έχει σκηνοθετήσει, ανάμεσα σε άλλα, το «Lucy», το «Fifth Element» και το «Leon: The Professional»

Το δικαστήριο του Παρισιού απέρριψε την έφεση που άσκησε η Βαν Ρουά μετά την απόρριψη της αρχικής της αγωγής που υποστήριζε ότι είχε υποστεί σεξουαλική επίθεση από τον Μπεσόν το 2021. Τον Μάιο του 2018, η Βαν Ρουά ισχυρίστηκε ότι είχε βιαστεί από τον Μπεσόν στο πολυτελές ξενοδοχείο «Le Bristol» στο Παρίσι. Η Βελγο-Ολλανδή ηθοποιός είχε μικρούς ρόλους στις ταινίες του Μπεσόν «Taxi 5» και «Valerian and the City of a Thousand Planets», ενώ διατηρούσε στενή σχέση με τον σκηνοθέτη εδώ και δύο χρόνια.

Σε δήλωση που απέστειλε στο «Hollywood Reporter», ο δικηγόρος του Μπεσόν, Τιερί Μαρεμπέρ δήλωσε ότι η απόφαση «επιβεβαιώνει την απόλυση υπέρ του Λικ Μπεσόν και επιβεβαιώνει όλες τις αποφάσεις των τελευταίων πέντε ετών που τον έκριναν αθώο. Ως εκ τούτου, θέτει οριστικό τέλος σε αυτή τη διαδικασία που ξεκίνησε το 2018, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Λικ Μπεσόν αθωώθηκε συστηματικά από όλους τους δικαστές που εξέτασαν την υπόθεση. Ως δικηγόρος, χαιρετίζω αυτή την υποδειγματική διαδικασία, η οποία επέτρεψε την εκδήλωση της αλήθειας, η οποία είναι ότι ο Λικ Μπεσόν είναι αθώος».

Ο Μπεσόν υποστήριζε πάντα την αθωότητά του. Ο σκηνοθέτης είχε ανακριθεί από την αστυνομία στις 2 Οκτωβρίου και στις 11 Δεκεμβρίου του 2018 σε σχέση με την υπόθεση, αλλά οι εισαγγελείς απέσυραν την αρχική τους έρευνα τον Φεβρουάριο του 2019 επικαλούμενοι έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων. Μετά την αρχική καταγγελία της Βαν Ρουά, οκτώ επιπλέον γυναίκες εμφανίστηκαν λέγοντας ότι είχαν δεχθεί επίθεση ή παρενόχληση από τον σκηνοθέτη κατά τη διάρκεια των ετών. Τον Οκτώβριο του 2019, δικαστής διέταξε δεύτερη έρευνα για την υπόθεση της Βαν Ρουά, αλλά το 2021 ο σκηνοθέτης απαλλάχθηκε από όλες τις κατηγορίες.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις