Kim Cattrall: Η Σαμάνθα του Sex and the City φόρεσε το απόλυτο Pride Dress από τον Βασίλη Ζούλια και πόζαρε στο Instagram.

Τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση αποθεωτικά… «Mother is Mothering» γράφουν οι χρήστες θαυμάζοντας την ηθοποιό που με φόρεμα στα χρώματα του ουράνιου τόξου, τίμησε τον μήνα υπερηφάνειας, ποζάροντας χαμογελαστή και υπέροχη.

Όσο για τη συνέχεια του Sex and the City, And Just Like That, όπως φαίνεται θα κάνει ένα πολύ μικρό πέρασμα – απλώς θα μιλήσει στο τηλέφωνο με την Carrie (Sarah Jessica Parker), και τέλος.

