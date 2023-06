To Indiana Jones and the Dial of Destiny κυκλοφορεί την Πέμπτη 29/6 στους κινηματογράφους.

Οι περισσότεροι άνω των 30 έχουμε μεγαλώσει με τα Indiana Jones. Ακόμα και αν δεν μας έπεισε η 4η συνέχεια, Ο Indiana Jones και το Βασίλειο του Κρυστάλλινου Κρανίου (2008), ο Harrison Ford είναι πάντα ο Dr. Jones και ο συγκεκριμένος ρόλος τον καθιέρωσε στο Σινεμά (μην ξεχνάμε και το Blade Runner του 1982). Ο ίδιος τα ανακάλυψε όλα. Τη Χαμένη Κιβωτό, την Ιερή Πέτρα μέχρι και το Άγιο Δισκοπότηρο (με τον αλησμόνητο Sean Connery ως ο πατέρας του Indi…Junior!).

Είναι η πρώτη φορά που δεν βρίσκεται στη σκηνοθεσία ο Steven Spielberg. Εταιρεία παραγωγής παραμένει η Lucasfilm (ανήκει στην Disney από το 2012). O Δίσκος του Πεπρωμένου έχει την υπογραφή του James Mangold (Cop Land, Logan, Ford v Ferrari).

Η αρχική συμφωνία του 1979 έκανε λόγο για 5 ταινίες. Ο George Lucas με τον Steven Spielberg είχαν υπογράψει τότε με την Paramount Pictures. Για το Dial of Destiny, ο Mangold εμπνεύστηκε από το Οι Κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού του 1981. Ο ίδιος συμβουλεύτηκε τους Lucas και Spielberg (από το trailer πήρε ιδέες κυρίως από τον Spielberg – ταξίδι στο χρόνο).

Ο Harrison Ford έχει εκφράσει την επιθυμία, να μην παίξει στο μέλλον κανένας τον Ιντιάνα Τζόουνς. Έχει δηλώσει χαρακτηριστικά ότι: ”Είμαι ο Indiana Jones. Όταν θα φύγω εγώ, θα φύγει κι αυτός”. Δεν αποκλείεται όμως να γυριστούν κάποια spin – off, γιατί όχι και ένα prequel…

Harrison Ford (Indi), Phoebe Waller – Bridge (Helena), Antonio Banderas (Renaldo), Karen Allen (as Marion) and Mads Mikkelsen as Dr. Voller!

Στην αρχική σκηνή του έργου, ο Ford δείχνει νεότερος και ο ίδιος εντυπωσιάστηκε με τα ψηφιακά εφέ. Το κόστος έφτασε τα 295 εκατομμύρια δολάρια και είναι η ακριβότερη ταινία της σειράς.

Ο διάσημος έλληνας Δντής Φωτογραφίας, Φαίδων Παπαμιχαήλ, βρίσκεται στη φωτογραφία του έργου. Ο ίδιος είναι πολλά χρόνια συνεργάτης με τον Mangold.

Φυσικά, το soundtrack υπογράφει για ακόμα μία φορά ο 91ος ετών, ο αξεπέραστος αμερικανός συνθέτης, ο ένας και μοναδικός, John Williams!

Η ταινία που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών, είναι μία από τις ταινίες του καλοκαιριού (μαζί με την Επικίνδυνη Αποστολή: Θανάσιμη Εκδίκηση – Μέρος Πρώτο και το Oppenheimer). Στον Harrison Ford απονεμήθηκε το Βραβείο Καριέρας.

Πρώτα ήταν Οι Κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού το 1981. Στη συνέχεια ήρθε ο Ναός του Χαμένου Θησαυρού το 1984 (η πλοκή προηγείται χρονικά της Χαμένης Κιβωτού). Ο Indiana Jones όμως δεν σταμάτησε εκεί. Επέλεξε και την Τελευταία Σταυροφορία το 1989. Πάλι όμως συνέχισε. Αυτή τη φορά με το Βασίλειο του Κρυστάλλινου Κρανίου το 2008. Τώρα σειρά έχει ο Δίσκος του Πεπρωμένου. Ο Dr. Jones είναι έτοιμος. Βάζει το καπέλο και ξεκινά το ταξίδι στο χρόνο…Μαζί του κι εμείς σε κάποια κινηματογραφική καλοκαιρινή αίθουσα. Τα εφέ θα τα κρατήσουμε για πιο Επικίνδυνες Αποστολές!

