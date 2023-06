Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα σε συναυλία της Pink. Μολονότι είναι αρκετά συνηθισμένο οι καλλιτέχνες να δέχονται δώρα όταν τραγουδούν, αυτό που έλαβε η διάσημη τραγουδίστρια δεν έχει ξαναγίνει!

Κατά τη διάρκεια συναυλίας της Pink στο Λονδίνο, στo πλαίσιo του Summer Carnival 2023 Tour, μια θαυμάστρια της πέταξε στη σκηνή ένα σακουλάκι, το οποίο όπως αποδείχθηκε περιείχε τις στάχτες της μητέρας της.

Όταν το σακουλάκι με την τέφρα «προσγειώθηκε» στη σκηνή, η Pink διέκοψε τη ροή του μουσικού της προγράμματος. Χωρίς να κρύψει την αμηχανία της, το έπιασε και κοίταξε προς το μέρος του ανθρώπου που το πέταξε. «Είναι η μαμά σου; Δεν ξέρω πώς να νιώσω γι’ αυτό» είπε και προσπάθησε να συνεχίσει το σόου της.

Αφού βρέθηκε ξανά στη σκηνή από τον κεντρικό διάδρομο, η Pink σημείωσε: «Πρέπει να πω ότι ήταν η πρώτη φορά».

Someone gave their Mothers ashes to Pink. I need yall to have boundaries like girl what?! 😭😂 pic.twitter.com/OkL4762fEs

— Andrew (@AsAndrewSpeaks) June 26, 2023