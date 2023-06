Εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν, πήρε η Madonna (Μαντόνα) και επέστρεψε στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη με ιδιωτικό ασθενοφόρο, όπως μεταδίδει το CNN.

Η βασίλισσα της ποπ Madonna είναι καλά στην υγεία της, σύμφωνα με πρόσωπο του περιβάλλοντός της.

Την Τρίτη έγινε γνωστό ότι η 64χρονη σταρ ακύρωσε την παγκόσμια περιοδεία της, καθώς νοσηλεύτηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας έπειτα από σοβαρή βακτηριακή λοίμωξη.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο ατζέντης της με μήνυμα στο Instagram και ενημέρωσε τους φανς ότι η κατάσταση της υγείας της Madonna βελτιώνεται και αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.

«Το Σάββατο 24 Ιουνίου, η Madonna ανέπτυξε μια σοβαρή βακτηριακή λοίμωξη, που οδήγησε σε πολυήμερη παραμονή στη ΜΕΘ. Η υγεία της βελτιώνεται, ωστόσο, εξακολουθεί να βρίσκεται υπό ιατρική φροντίδα. Αναμένεται πλήρης ανάρρωση» έγραψε ο μάνατζέρ της.

Και πρόσθεσε: «Αυτήν τη στιγμή θα χρειαστεί να διακόψουμε όλες τις υποχρεώσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η περιοδεία».

Η 64χρονη τραγουδίστρια, σύμφωνα με την Daily Mail και τη New York Post, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της το Σάββατο, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και εκεί οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωση και τη μεταφορά της σε κρεβάτι ΜΕΘ.

Η Madonna, πάντως, φέρεται να έχει αποσωληνωθεί και να έχει μεταφερθεί σε κανονικό κρεβάτι ενώ στο πλευρό της είναι συνεχώς η κόρη της, Λούρδη Λεόν.

Δεν είναι η πρώτη φορά, πάντως, που η Madonna ακυρώνει παράσταση λόγω προβλήματος υγείας. Μερικές από αυτές είχαν ακυρωθεί το 2020 λόγω επέμβασης στο ισχίο και τραυματισμού στο γόνατο.

«Συγγνώμη που έπρεπε να ακυρώσω απόψε» είχε γράψει η σταρ στο Instagram μετά την ακύρωση μιας παράστασης του 2020 στη Λισαβόνα, «αλλά πρέπει να ακούσω το σώμα μου και να ξεκουραστώ!».

«Εξαντλητικές πρόβες»

Η τελευταία περιοδεία της Madonna επρόκειτο να ξεκινήσει από το Βανκούβερ του Καναδά, στις 15 Ιουλίου και να ολοκληρωθεί στις 30 Ιανουαρίου στην Πόλη του Μεξικού.

Την ίδια ώρα η New York Post αποκαλύπτει ότι η Madonna έκανε εξαντλητικές πρόβες ενόψει της περιοδείας Celebration Tour.

«Έκανε 12ωρες πρόβες. Ήταν κουραστικές και επίπονες πρόβες, και έβαζε τον καλύτερο εαυτό της» δήλωσε πηγή που επικαλείται ο δικτυακός τόπος.

Δεύτερη πηγή υποστηρίζει ότι «η Madonna δεν θέλει να ακυρώσει την περιοδεία. Περνούσε πολύ καλά στις πρόβες και θέλει να επιστρέψει σε αυτές όταν θα είναι έτοιμη».

Μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της είναι το Into The Groove (1985), Like A Prayer (1989), Vogue (1990) και Hung Up (2005) για να αναφέρουμε μερικές.

Το 2009, της απονεμήθηκε το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες για τη μουσική περιοδεία με τις υψηλότερες εισπράξεις από μια γυναίκα καλλιτέχνη μετά την ολοκλήρωση της Sticky & Sweet Tour της.

Το αμερικανικό περιοδικό Forbes την κατατάσσει ως την 45η πλουσιότερη αυτοδημιούργητη γυναίκα στις ΗΠΑ με εκτιμώμενο πλούτο 580 εκατομμυρίων δολαρίων (460 εκατομμύρια λίρες) και αναφέρει ότι έχει κερδίσει περίπου 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια από περιοδείες.

Έχει έξι παιδιά. Την περασμένη εβδομάδα, δημοσίευσε στους 18,9 εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram για να συγχαρεί τις δίδυμες 10χρονες κόρες της για την ολοκλήρωση του Δημοτικού σχολείου.

