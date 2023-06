Είναι σίγουρα μία από τις ταινίες του καλοκαιριού. Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Δίσκος του Πεπρωμένου παίζεται και στα θερινά Σινεμά.

Έχουμε ξαναγράψει ότι ένα έργο πρέπει πάνω απ’ όλα να βλέπεται. Βασικό συστατικό σε μία ταινία, είναι να παρακολουθείται εύκολα η συγκεκριμένη ταινία. Να μην κουράζει τον θεατή και να διατηρεί το ενδιαφέρον. Δεν πρέπει ένα έργο (αυτά βέβαια είναι γούστα και προτιμήσεις) να προβληματίζει, σε μεγάλο βαθμό, τον θεατή. Πείτε με υπερβολικό (δεν είμαι), επειδή πρόσφατα είδα το Asteroid City και σας λέω την αλήθεια ότι βγήκα κουρασμένος από την καλοκαιρινή αίθουσα (το έργο κουράζει το μυαλό).

Το Indiana Jones and The Dial of Destiny αποτίει φόρο τιμής στις ταινίες του παρελθόντος. Στα προηγούμενα Indiana Jones (από το 1981 – χρονολογικά στις ιστορίες ξεκινάμε από τη δεκαετία του 1930) που σχεδόν όλοι έχουμε δει. Ο σκηνοθέτης James Mangold σέβεται το franchise, πάνω απ’ όλα όμως ο Harrison Ford σέβεται τον ίδιο του τον εαυτό. Ερμηνευτικά μπορούμε να πούμε ότι είναι άψογος και ο ίδιος έχει συμβιβαστεί με την ηλικία του τόσο για τις ανάγκες του έργου όσο και με την πορεία της αληθινής του ζωής. Μην κρυβόμαστε, ο Ίντι έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές (ξεκίνησε τυχαία από τα Star Wars ως Han Solo το 1977). Τον λατρέψαμε για το χιούμορ του και τις σκηνές δράσης (με τα αυτοκίνητα το παρακάνουν και λίγο στην Ταγγέρη, αλλά είναι Σινεμά) του.

Πάντα το σενάριο ήταν δυνατό, αλλά έχει (όπως και το τελευταίο) τη δόση της υπερβολής με τη φαντασία να καλπάζει (όπως το άλογο) ασταμάτητα. Αυτά δεν γίνονται. Μας αρέσει όμως, επειδή είναι Σινεμά. Είναι μία πολύ ευχάριστη ταινία. Στην σκηνή με τον Αρχιμήδη (δεν αποκαλύπτω), μπορεί και να πεθάνετε στο γέλιο. Τόσο ωραίο και ευφυές το σενάριο. Τόσο χρονολογικά εύστοχο. Άραγε, μιλάνε και ελληνικά στο έργο; Η Φίμπι Γουόλερ – Μπριτζ πάντως (η οποία κρατάει την ταινία με τον Ford) ως Ελένα είναι μεγάλη φαν…(δάκρυσα…γελούσε όλο το Σινεμά)!

Ο Μαντς Μίκελσεν είναι απλά εξαιρετικός όπως πάντα άλλωστε. O Mads έχει πει ότι η πρώτη ταινία ήταν μια από τις αγαπημένες του. Το 5 θυμίζει τη χρυσή εποχή του Hollywood και μας βάζει στο πνεύμα του 1940.

«Οι Ήρωες επιστρέφουν αρκετά πίσω, στην πρώτη και τη δεύτερη ταινία και δίνουν αυτήν την πρωτότυπη αίσθηση, τον αυθεντικό Indy και αυτό είναι κάτι το επικό», έχει δηλώσει ο Δανός ηθοποιός.

Είστε καλοί στα Μαθηματικά; Τί ακριβώς είναι ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων; Η Γραμμική Β’ ήταν συλλαβικό αλφάβητο που αποτέλεσε την πρώτη γραφή της ελληνικής γλώσσας. Τί ακριβώς όμως ψάχνει ο αρχαιολόγος Indy? Βιθάνιο; Στις Συρακούσες έχετε πάει; (φίλε να δούμε την ταινία;)

H τελευταία σκηνή μας κλείνει το μάτι!

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις