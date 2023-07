Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Μπραντ Πιτ (Brad Pitt) εθεάθη το σαββατοκύριακο στη Γαλλία στα γυρίσματα ενός νέου διαφημιστικού σποτ για γνωστή ιταλική μάρκα που κατασκευάζει πολυτελείς μηχανές καφέ και εσπρέσο.

Τα γυρίσματα έγιναν σε έναν αμπελώνα στην περιοχή Βαρ της γαλλικής Ριβιέρας. Ο σταρ ντυμένος στα λευκά συμμετείχε μαζί με την ηθοποιό Καρίνα Μπιούτε (Karina Beuthe).

new pics of Brad Pitt filming a new commercial, who gave him the right to look that awesome? #bradpitt pic.twitter.com/tiExz4i2v7

— V 🦋 (@ishighart) July 2, 2023