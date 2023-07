Ρίκι Μάρτιν: Οι δυο τους έχουν μια μία κόρη τη Λούσια και έναν γιο τον Ρεν.

«Η μεγαλύτερη επιθυμία μας τώρα είναι να συνεχίσουμε να έχουμε μια υγιή οικογενειακή δυναμική και μια σχέση με επίκεντρο την ηρεμία και τη φιλία για να συνεχίσουμε την κοινή ανατροφή των παιδιών μας, διατηρώντας τον σεβασμό και την αγάπη που τρέφουμε ο ένας για τον άλλον», δήλωσαν στο People.

«Αποφασίσαμε να τελειώσουμε τον γάμο μας με αγάπη, σεβασμό και αξιοπρέπεια για τα παιδιά μας και τιμώντας όσα ζήσαμε ως ζευγάρι όλα αυτά τα υπέροχα χρόνια», προσέθεααν, θέλοντας να τονίσουν πως πρόκειται για κοινή απόφαση.

