Χόλυγουντ: Η πρεμιέρα της ταινίας «Oppenheimer» Christopher Nolan έγινε το απόγευμα της Πέμπτης στο Λονδίνο.

Το κάστ αποφάσισε να αποχωρήσει σύσσωμο πριν καν ξεκινήσει η προβολή της, σε ένδειξη συμπαράστασης στη γενική απεργία των ηθοποιών του Χόλιγουντ και του σωματείου SAG-AFTRA.

Christopher Nolan says the cast of #Oppenheimer left the premiere to ‘go and write their pickets’ and join the strike pic.twitter.com/rc2SaSxcfk

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 13, 2023