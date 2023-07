Το πρώτο πράγμα που θα τολμήσω να πω για το Dead Reckoning (νεκρός απολογισμός) – Μέρος Πρώτο, είναι ότι αξίζει να το δείτε και σε θερινή αίθουσα. Μπορεί με τα ειδικά εφέ (η ταινία είναι ήδη η ακριβότερη της σειράς) να έχετε καλύτερη απόδοση ήχου σε μία σκοτεινή αίθουσα, αλλά οι σκηνές και οι τοποθεσίες του Mission Impossible 7 έχουν τη δυνατότητα να σας ταξιδέψουν υπέροχα (και καλοκαιρινά) σε κάποιο θερινό Σινεμά.

Ο Τομ Κρουζ, στις αρχές του 2019 ανακοίνωσε ότι το επόμενο κεφάλαιο του franchise θα αποτελείτο από δύο μέρη. Με το Δεύτερο Μέρος, θα αποχαιρετήσουμε τον Ίθαν Χαντ. Εκτός κι αν αλλάξει κάτι…

Η πανδημία του Covid – 19 επέφερε και καθυστερήσεις στα γυρίσματα. Ο Tom Cruise επέδειξε επαγγελματισμό στους συναδέλφους του και το αποτέλεσμα φαίνεται στη μεγάλη οθόνη. Αναμφισβήτητα η 7η κατά σειρά Επικίνδυνη Αποστολή είναι μία από τις καλύτερες ταινίες δράσης των τελευταίων ετών. Μπορεί ο Tom να έχει υιοθετήσει πολλά στοιχεία από μεγάλα Blockbuster (James Bond, Jason Bourne, Τιτανικός, Inception, The Dark Knight) των τελευταίων ετών, αλλά τα έχει μεταφέρει μοναδικά στη δική του ταινία.

Συνηθίζεται (και δεν είναι κακό) κάθε γνωστό franchise να δανείζεται σκηνές από επιτυχημένα project στο Hollywood. Παρόλα αυτά το Πρώτο Μέρος από το Dead Reckoning είναι ξεχωριστό και πολύ εντυπωσιακό. Με την αδρεναλίνη στα ύψη είναι σίγουρο ότι την ταινία θα τη λατρέψετε. Η εισαγωγή γίνεται ήρεμα (για δευτερόλεπτα μπορεί και να σας κουράσει – μέχρι να μπείτε στο πνεύμα της ιστορίας), στη συνέχεια όμως δεν θα ξέρετε από που να στρίψετε! Δυναμώνει τόσο η ταινία, που είναι σαν να το ζείτε.

H καταδίωξη με τα αυτοκίνητα στους δρόμους της Ιταλίας είναι απλά συγκλονιστική (με το παλιό Fiat 500 – αράκι θα γουστάρετε τρελά). Η ταινία διαθέτει και χιούμορ. Η ευχάριστη προσθήκη της Χέιλι Άτγουελ Hayley Atwell (Agent Carter – Disney Plus, Captain America, Black Mirror, Dr. Strange in the Multiverse of Madness) δίνει άλλο τόνο στο δίδυμο Ethan – Grace. Οι δυο τους ταιριάζουν πολύ στη Big Screen!

Για τη Rebecca Ferguson (Dune, Silo – Apple TV) δεν χρειάζονται συστάσεις. Η Σουηδή, πέρα από την ομορφιά της, είναι και τρομερή ηθοποιός. Η Ilsa Faust συμμετέχει δυναμικά στα τελευταία Mission Impossible.

O Tom Cruise από τον γκρεμό πηδάει στα αλήθεια με τη μηχανή (τη λήψη την έκανε πολλές φορές). Στη συνέχεια ανοίγει το αλεξίπτωτο. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα το άλμα είναι αληθινό. Η σκηνή μετά στον αέρα μπορεί να είναι εφέ ή κάποια άλλη λήψη. Ο Τομ πηδάει συχνά από αεροπλάνα όπως δημοσιεύει στα βίντεο στο Utube. Είναι γνωστό ότι ο ριψοκίνδυνος ηθοποιός δεν χρησιμοποιεί κασκαντέρ.

H Vanessa Kirby (Tα θραύσματα μιας γυναίκας – Netflix, Ηοbbs and Shaw) συνεχίζει να μαγνητίζει ως White Widow (Alana).

Ving Rhames as Luther και Simon Pegg as Benji Dunn (βόμβα) είναι η σίγουρη συνταγή των Επικίνδυνων Αποστολών.

Η Οντότητα ελέγχει τα πάντα;

H Pom Klementieff (Oldboy) as Paris δεν σταματά ποτέ!

O Esai Morales as Gabriel κερδίζει τις εντυπώσεις για κακός (vilain). O Henry Czerny as Kittridge επιστρέφει στη σειρά μετά το πρώτο Mission Impossible του 1996. Tον Shea Whigham (Briggs) θα τον θυμάστε και από τα Fast and Furious.

Τελικά το κλειδί τι ανοίγει;

H ταινία είναι η ακριβότερη στην καριέρα του Tom Cruise Budget $291 million

