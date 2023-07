Wimbledon: O μεγάλος τελικός του τένις πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Centre Court, μεταξύ του Σέρβου Νόβακ Τζόκοβιτς και του Ισπανού Κάρλος Αλκαράθ.

Η εξέδρα του Wimbledon γέμισε αστέρες, όπως ο Μπραντ Πιτ, Ντάνιελ Κρεγκ και Αριάνα Γκράντε ενώ στο βασιλικό θεωρείο βρέθηκε o πρίγκιπας Ουίλιαμ με την οικογένειά του αλλά και ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε.

Νικητής μετά από σχεδόν 5 ώρες επικού αγώνα αναδείχθηκε ο 20χρονος Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος και αποθεώθηκε από τον κοινό, κερδίζοντας τον κορυφαίο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Στις διασημότητες που βρέθηκαν στο Λονδίνο για να παρακολουθήσουν αυτόν τον συγκλονιστικό αγώνα ήταν ο Μπραντ Πιτ και ο Χιου Τζάκμαν με τη σύζυγό του.

Beyond excited to be here to cheer on @DjokerNole!!! @Wimbledon Let’s goooooo. pic.twitter.com/ZrXmMJ7xUd

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) July 16, 2023