The Future is not set

Φανταστείτε όλα αυτά που γράφουμε στο Διαδίκτυο, σε facebook, instagram και twitter, κάποια μέρα να αποκτούσαν σάρκα και οστά. Εδώ και πολλά χρόνια, κυρίως μετά τις αρχές της δεκαετίας του 1990 όλες οι δουλειές γίνονται μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον προειδοποίησε για πρώτη φορά τον κόσμο για τους κινδύνους από την άνοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) το 1984, αλλά η κινηματογραφική βιομηχανία «δεν τον άκουσε».

Ο υπερυπολογιστής Skynet μέσα σε ένα βράδυ αποκτά συνείδηση. Σύμφωνα με το σενάριο του Terminator 2 το Skynet στρέφεται εναντίον της ανθρωπότητας με αποτέλεσμα να καταστραφεί ο κόσμος. Ο υπολογιστής εκτοξεύει πυραύλους και τα Κράτη ανταποδίδουν. Στο σενάριο είναι ο James Cameron μαζί με τον William Wisher.

«Πιστεύω ότι θα μπούμε στον ισοδύναμο αγώνα πυρηνικών όπλων με την Τεχνητή Νοημοσύνη και αν δεν το εξελίξουμε εμείς, οι άλλοι σίγουρα θα το κάνουν και έτσι τότε θα κλιμακωθεί. Θα μπορούσατε να φανταστείτε μια Τεχνητή Nοημοσύνη σε ένα πεδίο μάχης, να γίνεται πόλεμος από τους υπολογιστές με μια ταχύτητα που οι άνθρωποι δεν μπορούν πλέον να παρέμβουν και να μην έχετε ικανότητα να το αποκλιμακώσετε», είπε πρόσφατα ο James Cameron.

To έργο είναι από τα καλύτερα sequel (συνέχειες) στον κινηματογράφο. Ο συγκεκριμένος ρόλος καθιέρωσε τον Arnold Schwarzenegger (και η πρώτη του εμφάνιση στον Εξολοθρευτή 1 το 1984). Η ατάκα του Arnold I”ll be back μπορεί και να είναι η γνωστότερη στο Σινεμά (από τις πιο γνωστές – για πρώτη φορά ακούστηκε το 1984 στη σκηνή στο αστυνομικό τμήμα, όταν έμπαινε ο Εξολοθρευτής Arni ο Τ-100).

Υπάρχει μία σκηνή στο Μεξικό, όπου ο Schwarzenegger είναι με τον John Connor (Edward Furlong) και βλέπουν δύο μικρά παιδιά να παίζουν με ψεύτικα πιστόλια. Λέει ο Εξολοθρευτής ότι είναι στη φύση του ανθρώπου να αυτοκαταστρέφεται (βάλτε ξανά και τις φωτιές των τελευταίων ημερών – ο πλανήτης δεν θα αντέξει, ήδη έχει δημιουργηθεί πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή παγκοσμίως). Δυνατή σκηνή.

Μία άλλη σκηνή δείχνει τον John να δακρύζει. Ρωτά ο Terminator Τ -800 τί έχουν τα μάτια σου για να καταλάβει στο τέλος και η μηχανή το λόγο που κλαίνε οι άνθρωποι. ”Τώρα ξέρω γιατί κλαίτε, εγώ όμως δεν θα μπορέσω ποτέ”. Ως γνωστό οι μηχανές δεν κλαίνε. Κατάλαβε όμως και μία μηχανή την αξία της ανθρώπινης ζωής. Μην ξεχνάτε ότι τα Cyborg (AI) μαθαίνουν από τον άνθρωπο. Υιοθετούν τρόπους συμπεριφοράς.

Τα καλά στοιχεία των μηχανών είναι ότι δουλεύουν ασταμάτητα (χρειάζοντα βέβαια επιδιορθώσεις). Ο προστάτης Terminator δεν σταματά ποτέ την Αποστολή του. Είναι αφοσιωμένος και προστατεύει τον John Connor. ”Βλέποντας τον Τζον με τη μηχανή, ήταν πια ξεκάθαρο. Ο Εξολοθρευτής δεν θα σταματούσε ποτέ. Δεν θα τον άφηνε ποτέ και ποτέ δεν θα τον πλήγωνε, ποτέ δεν θα του φώναζε ή θα μεθούσε και θα τον χτυπούσε ή θα ήταν απασχολημένος, για να περάσει χρόνο μαζί του. Θα ήταν πάντοτε εκεί και θα πέθαινε, για να τον προστατέψει. Απ’ όλους τους υποψήφιους πατέρες που ήρθαν κι έφυγαν, αυτό το πράγμα, αυτή η μηχανή, μόνο αυτή ήταν αντάξια. Σ’έναν παράλογο κόσμο, αυτή ήταν η πιο λογική επιλογή”, λέει η Sarah Connor (η Linda Hamilton). Τα ρέστα μου…

Στο Album δεν συμπεριλαμβάνονται το Bad to the Bone (George Thorogood & the Destroyers) και το You Could Be Mine (Guns N’ Roses). Ακούγονται όμως στην ταινία.