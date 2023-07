Τα βραβεία Emmy 2023 αναβάλλονται και η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία από τις 18 Σεπτεμβρίου, λόγω της διπλής απεργίας ηθοποιών και σεναριογράφων του Χόλιγουντ. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό έπειτα από 20 και πλέον χρόνια!

Λόγω της διπλής απεργίας των ηθοποιών και των σεναριογράφων του Χόλιγουντ, οι διοργανωτές αναγκάζονται να αναβάλλουν την 75η τελετή απονομής των Emmy Awards, η οποία ήταν προγραμματισμένη να γίνει στις 18 Σεπτεμβρίου και να μεταδοθεί από το Fox.

Δεν είναι ξεκάθαρο πότε θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής, με το Hollywood Reporter να αναφέρει ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να δοθούν τα βραβεία Emmy αφού λήξει η απεργία και το σωματείο ηθοποιών SAG-AFTRA και το σωματείο σεναριογράφων Writers’ Guild of America έρθουν σε συμφωνία με τους ομίλους τους.

Την ώρα που οι Παραγωγοί Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (Alliance of Motion Picture and Television Producers) είναι απέναντι από το SAG-AFTRA και το Writers’ Guild of America, η Ακαδημία Τηλεόρασης συζητάει με το Fox για μια πιθανή νέα ημερομηνία διεξαγωγής της τελετής απονομής των φετινών βραβείων Emmy.

Είναι αξιοσημείωτο ότι αν η τελετή απονομής γινόταν κανονικά στις 18 Σεπτεμβρίου, τότε τα βραβεία θα δίνονταν σε ένα ως επί το πλείστον… άδειο δωμάτιο, αφού τα 16 από τα 25 αγαλματίδια απονέμονται σε ηθοποιούς ή σεναριογράφους.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που αναβάλλεται η τελετή απονομής των βραβείων Emmy μετά από 20 και πλέον χρόνια, καθώς είχε αναβληθεί και το 2001 λόγω της επίθεσης στους Δίδυμους Πύργους την 11η Σεπτεμβρίου.

Πάντως, παρά την αναβολή της τελετής απονομής, η δεύτερη φάση της ψηφοφορίας για τα βραβεία Emmy συνεχίζεται όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Τα μέλη της Ακαδημίας θα δώσουν τις ψήφους τους από τις 17 Αυγούστου και μετά.

Βέβαια, αν τα Emmy του 2023 θα απονεμηθούν όντως το 2023, παραμένει στον αέρα προς το παρόν…

Όλες οι υποψηφιότητες για τα βραβεία Emmy

Καλύτερη δραματική σειρά

“Andor”

“Better Call Saul”

“The Crown”

“House of the Dragon”

“The Last of Us”

“Succession”

“The White Lotus”

“Yellowjackets”

Καλύτερη κωμική σειρά

“Abbott Elementary”

“Barry”

“Jury Duty”

“The Bear”

“The Marvelous Mrs. Maisel”

“Only Murders in the Building”

“Ted Lasso”

“Wednesday”

Καλύτερη μίνι σειρά ή ανθολογία

“Beef”

“Black Bird”

“Dahmer-Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

“Daisy Jones & The Six”

“Fleishman is in Trouble”

“Obi-Wan Kenobi”

Καλύτερος ηθοποιός σε κωμωδία

Μπιλ Χάντερ, “Barry”

Μάρτιν Σορτ, “Only Murders in the Building”

Τζέισον Σουντέικις, “Ted Lasso”

Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, “The Bear”

Τζέισον Σίγκελ, “Shrinking”

Καλύτερη ηθοποιός σε κωμωδία

Κριστίνα Άπλγκεϊτ, “Dead to Me”

Ρέιτσελ Μπροσνάχαν, “The Marvelous Mrs. Maisel

Κουίντα Μπράνσον, “Abbott Elementary”

Νατάσα Λιόν, “Poker Face”

Τζένα Ορτέγκα, “Wednesday”

Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική σειρά

Μπράιαν Κοξ, “Succession”

Κίραν Κάλκιν, “Succession”

Μπόμπ Όντενκερκ, “Better Call Saul”

Πέντρο Πασκάλ, “The Last of Us”

Τζέρεμι Στρονγκ, “Succession”

Τζέφ Μπρίτζες, “The Old Man”

Καλύτερη ηθοποιός σε δραματική σειρά

Μέλανι Λίνσκι, “Yellowjackets”

Ελίζαμπεθ Μος, “The Handmaid’s Tale”

Μπέλα Ράμσεϊ, “The Last of Us”

Σάρα Σνουκ, “Succession”

Σάρον Χόργκαν, “Bad Sisters”

Κέρι Ράσελ, “The Diplomat”

Καλύτερος ηθοποιός σε μίνι σειρά ή τηλεταινία

Τάρον Έγκερτον, “Black Bird”

Ίβαν Πίτερς, “Dahmer-Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

Ντάνιελ Ράντκλιφ, “Weird: The Al Yankovic Story”

Μάικλ Σάνον, “George & Tammy”

Στίβεν Γέουν, , “Beef”

Κουμάλ Ναντζιάνι, “Welcome to Chippendales”

Καλύτερη ηθοποιός σε μίνι σειρά ή τηλεταινία

Λίζι Κάπλαν, “Fleishman Is In Trouble”

Ντόμινικ Φίσμπακ, “Swarm”

Ράιλι Κίου, Daisy Jones & The Six”

Τζέσικα Τσαστέιν, “George and Tammy”

Άλι Γουόνγκ, “Beef”

Κάθριν Χαν, “Tiny Beautiful Things”

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις