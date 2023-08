Scream 7: Όταν η πρώτη ταινία «Scream» έκανε πρεμιέρα στις αίθουσες τον Δεκέμβριο του 1996, κανείς δεν φανταζόταν ότι ο μύθος του Γκοστφέις του Κέβιν Γουίλιαμσον θα συνεχίσει να σκορπά τον τρόμο για…έβδομη φορά.

Έτσι σύμφωνα με πηγές στο «The Hollywood Reporter» μία ακόμη νέα ταινία είναι στα σκαριά από την Spyglass.

Ο Κρίστοφερ Λάντον (Christopher Landon) θα υπογράψει την σκηνοθεσία παίρνοντας την σκυτάλη από τους Ματ Μπετινέλι-Όλπιν (Matt Bettinelli-Olpin) και Τάιλερ Τζίλετ (Tyler Gillett), γνωστούς και ως «Radio Silence» οι οποίοι αποχώρησαν εν μέρει, για να επικεντρωθούν σε μία νέα ταινία τρόμου της Universal Pictures που έχει παγώσει προς το παρόν λόγω της απεργίας των ηθοποιών. Ωστόσο μαζί με τον Τσαντ Βιλέλα (Chad Villella) θα είναι στο Scream 7 οι εκτελεστικοί παραγωγοί.

Looks like 7 really is a lucky number.

More to come… pic.twitter.com/4MOfXIGJwa

— christopher landon (@creetureshow) August 2, 2023