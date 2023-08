Η Μισέλ Ομπάμα γιορτάζει τα γενέθλια του πρώην προέδρου Μπαράκ με θερμά λόγια για τον «στοχαστικό της τύπο».

Η πρώην πρώτη κυρία Μισέλ Ομπάμα πόσταρε την Παρασκευή στο Twitter για να ευχηθεί στον σύζυγό της για τα 62α γενέθλιά του.

«Χρόνια Πολλά στον αγαπημένο μου στοχαστικό τύπο» έγραψε η Μισέλ Ομπάμα στην ανάρτησή της. «Σ’ αγαπώ, πάντα, @BarackObama» ανέφερε με ένα στιγμιότυπο του πρώην προέδρου να παίρνει μια πόζα στοχαζόμενος.

Happy birthday to my favorite thoughtful guy. Love you, always, @BarackObama. 🥰 pic.twitter.com/efTB7RlGLx

— Michelle Obama (@MichelleObama) August 4, 2023