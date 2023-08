Η Μαντόνα, η βασίλισσα της ποπ, ετοιμάζεται να επιστρέψει στην σκηνή για πρώτη φορά μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε.

Η Μαντόνα μέσα από στα stories της στο Instagram ευχαρίστησε για ακόμα μια φορά τους θαυμαστές για την αγάπη και την υποστήριξή τους μετά τη σοβαρή περιπέτεια της.

Ένα πρόβλημα υγείας είχε αναγκάσει τη Μαντόνα να αναβάλει τις ημερομηνίες για την επετειακή περιοδεία της.

Όμως, όπως η ίδια έκανε γνωστό οι εμφανίσεις επαναπρογραμματίζονται.

«Σας ευχαριστώ και πάλι για την απίστευτη υποστήριξη και την υπομονή σας αυτές τις τελευταίες εβδομάδες», έγραψε η Μαντόνα και πρόσθεσε: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι το πρόγραμμα για τις νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες! Θα σας δούμε σύντομα για μια γιορτή που αξίζει».

Πάντως, η Μαντόνα έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της σε συναυλία της Μπιγιονσέ πρόσφατα, μετά τη νοσηλεία της.

Anoche Madonna asistió al #RENAISSANCEWorldTour 🪩 en la ciudad de New Jersey para ver a #QueenB y ella la saluda de esta manera. 👑

“shot out to the Queen. Queen Mother Madonna we love you” – Beyoncé 💗 pic.twitter.com/aawIZqZM07

— BEYONCÉ ARGENTINA 🇦🇷 BESHONSSE (@Beshonsse) July 31, 2023