Ο Εντ Σίραν αποκάλυψε τις ανησυχίες του σχετικά με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στη μουσική χαρακτηρίζοντας την τεχνολογία «παράξενη».

Ο τραγουδιστής -τραγουδοποιός «μίλησε για την Τεχνητή Νοημοσύνη κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξης στο Audacy.

Ο Σίραν ρωτήθηκε εάν έχει δει κάποιο από τα προσανατολισμένα στη μουσική πρότζεκτ της AI που γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτό που δεν καταλαβαίνω όσον αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ότι, τα τελευταία 60 χρόνια, οι ταινίες του Χόλιγουντ σου λένε “Μην το κάνεις”. Και τώρα όλοι το κάνουν» απάντησε. «Και λέω “δεν έχετε δει τις ταινίες όπου μας σκοτώνει όλους;”».

