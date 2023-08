Ο συγγραφέας ενός βιβλίου που αφηγείται την ιστορία της δημιουργίας του Tetris έχει ξεκινήσει μήνυση κατά των δημιουργών της φετινής ταινίας Tetris.

Ο Dan Ackerman, συγγραφέας και δημοσιογράφος βιντεοπαιχνιδιών, δημοσίευσε το The Tetris Effect: The Game that Hypnotized the World το 2016. Σε αυτό, περιγράφει τη μάχη της εποχής του Ψυχρού Πολέμου για την κατασκευή του Tetris.

Η φετινή ταινία Tetris, με πρωταγωνιστή τον Taron Egerton, αφηγείται την ίδια ιστορία – η οποία φυσικά βασίζεται στενά σε γεγονότα της πραγματικής ζωής. Ωστόσο, ο Άκερμαν έχει τώρα κινήσει νομικές διαδικασίες επειδή η ταινία είναι «παρόμοια σε όλες σχεδόν τις υλικές πτυχές».

Ο Άκερμαν λέει ότι έστειλε στην The Tetris Company, την οποία τώρα μηνύει, ένα αποδεικτικό αντίγραφο του βιβλίου του πριν από την κυκλοφορία του (όπως αναφέρει ο The Guardian). Η υποδοχή για το βιβλίο του, λέει, ήταν παγερή – όπως ισχυρίζεται ότι του είπαν ότι δεν μπορούσε να χορηγήσει άδεια για το έργο για προσαρμογή σε ταινία μέσω μιας «έντονης διατυπωμένης επιστολής παύσης και παραίτησης».

Υποστηρίζεται επίσης ότι η The Tetris Company φόβισε τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ταινιών, προτού ξεκινήσει τη δική της προσαρμογή της ιστορίας του Tetris μέσω του τμήματος παραγωγής της Apple, την οποία ο Άκερμαν συμπεριέλαβε επίσης στη μήνυση.

Ο Κέβιν Λαντάου, δικηγόρος του Άκερμαν δήλωσε στο Reuters ότι η αγωγή «στοχεύει να διορθώσει ένα λάθος και να εξασφαλίσει σεβασμό και δικαιοσύνη στο έργο, την επιμέλεια και την ιδιοκτησία κάποιου που δικαιούται τέτοιου είδους σεβασμό και αναγνώριση βάσει του νόμου».

Ο Άκερμαν ζητά αποζημίωση τουλάχιστον 4,8 εκατομμυρίων δολαρίων – το 6% του προϋπολογισμού παραγωγής της ταινίας Tetris, ύψους 80 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Tetris Company και η Apple δεν έχουν κάνει ακόμη σχόλια.

