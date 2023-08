Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Φαίνεται πως ο Σαμ Ασγκάρι εκβιάσει την εν διαστάσει σύζυγό του ότι θα δημοσιοποιήσει «ντροπιαστικά» μυστικά αν δεν ακυρώσει το προγαμιαίο συμβόλαιο.

Όπως αναφέρει πηγή στην Page Six ο 29χρονος γυμναστής «προσπαθεί να διαπραγματευτεί παραχωρήσεις πέρα ​​από το προγαμιαίο συμβόλαιο και απειλεί να δημοσιοποιήσει εξαιρετικά ενοχλητικές πληροφορίες για την Μπρίτνεϊ αν δεν πληρωθεί».

Δεν είναι σαφές πόσα χρήματα θέλει ο Ασγκάρι ή εάν το τρέχον προγαμιαίο συμβόλαιο επιτρέπει την αποκάλυψη αρνητικών πληροφοριών.

Ωστόσο, μια ξεχωριστή πηγή προσθέτει ότι η ομάδα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έχει «προστατεύσει» τον τραγουδιστή του «Piece of Me» και ότι «ο χωρισμός θα γίνει με σεβασμό».

«Είναι εκβιασμός και δεν θα συμβεί ποτέ», λέει επίσης στο Page Six η πηγή. Πηγές είπαν στο TMZ νωρίτερα την Τετάρτη ότι ο Asghari ζήτησε το διαζύγιο αφού φέρεται να ανακάλυψε ότι η Μπρίτνεϊ τον είχε απατήσει, σημειώνοντας ότι είναι «μόνο θέμα χρόνου» να καταθέσει. Η αφήγηση του θύματος, ωστόσο, παρουσιάζει μια πολύ διαφορετική ιστορία από τους ισχυρισμούς της πηγής.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στο σπίτι της τραγουδίστριας στην Καλιφόρνια τον Ιούνιο του 2022. Η Madonna, η Selena Gomez, η Paris Hilton και η Drew Barrymore, ήταν μεταξύ των καλεσμένων και μάλιστα παρέμειναν στο πλευρό των νεόνυμφων όλη τη νύχτα. Οι γονείς της Britney, Jamie και Lynne Spears, και η μικρότερη αδελφή της, Jamie Lynn Spears, δεν ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια του γάμου. Οι γιοι της έχασαν επίσης τη γιορτή.

Ο αδελφός της, Bryan Spears, φέρεται να ήταν προσκεκλημένος αλλά αποφάσισε να μην πάει επειδή η κόρη του αποφοίτησε από το δημοτικό την ίδια μέρα.

Ο δικηγόρος της Σπίαρς, Mathew Rosengart, ο οποίος βοήθησε στην απελευθέρωση της τραγουδίστριας από τη 13χρονη κηδεμονία του πατέρα της τον Νοέμβριο του 2021, συμμετείχε στην επεξεργασία των όρων του προγαμιαίου συμφωνητικού.

