Ο Enrique Iglesias (Ενρίκε Ιγκλέσιας) έχει απομακρυνθεί από την σκηνή και τις ζωντανές εμφανίσεις, με τα δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες με την υγεία του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Marca, ο Ισπανός τραγουδιστής ενδέχεται να ετοιμάζεται για την περιοδεία του με το όνομα «The Trilogy Tour», που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2023, ταξιδεύοντας σε πολλά μέρη του κόσμου, μαζί με τον Ρίκι Μάρτιν και τον Pitbull, όμως δεν ήταν σε καλή κατάσταση.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Enrique Iglesias Ενρίκε πάσχει από μια νόσο που ονομάζεται «situs inversus».

Enrique Iglesias suffers from a chronic illness that he may have inherited from his parents – Marca English https://t.co/eJEiQ9BZRC

— PitbullSongs (@PitbullSongsx) August 21, 2023