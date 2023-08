Κιμ Καρντάσιαν: Το American Horror Story επιστρέφει, με τη 12η σεζόν να είναι εμπνευσμένη από το μυθιστόρημα Delicate Condition της Ντανιέλ Βάλενταϊν – ένα έργο που έχει χαρακτηριστεί ως «φεμινιστική εκδοχή του Μωρού της Ρόζμαρι».

To όνομα της νέας σεζόν είναι AHS: Delicate εκτός από την Κιμ Καρντάσιαν, η οποία κάνει το ντεμπούτο της στην υποκριτική, θα δούμε μεταξύ άλλων και τις Έμμα Ρόμπερτς, Μικαέλα Ροντρίγκεζ .

Η γνωστή τηλεπερσόνα, είναι αρκετά τρομακτική, αλλά και εύθραυστη θυμίζοντας αρκετά την Lady Gaga.

Μιλώντας στο Variety, η ίδια δηλώνει ενθουσιασμένη για το νέο της εγχείρημα.

«Πιστεύω ότι είναι διασκεδαστικό το να βγαίνεις από το comfort zone σου και να δοκιμάζεις κάτι διαφορετικό και να ωριμάζεις», είχε πει. Πρόσθεσε πως «εννοείται» ότι έκανε μαθήματα υποκριτικής.

Σύμφωνα με τον συμπρωταγωνιστή της, Ζάκαρι Κουίντο, τα πήγε αρκετά καλά. «Φαινόταν να είναι στο στοιχείο της, και εντυπωσιάστηκα από το πνεύμα της και το πόσο ανοιχτός άνθρωπος είναι», είπε χαρακτηριστικά στο People.

The official teaser trailer for #AHSDelicate starring Emma Roberts, Kim Kardashian and Cara Delevingne has been released.

Part One premieres September 20th on FX.

pic.twitter.com/rgpJKnp7Gu

— Film Updates (@FilmUpdates) August 21, 2023