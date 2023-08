Madonna: Η διάσημη σταρ έχει ήδη ξεκινήσει τις πρόβες για την πολυαναμενόμενη περιοδεία της, με τίτλο «Celebration», και θέλει μαζί της την Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

Όπως αποκαλύπτει το Page Six, η επιθυμία της Μαντόνα είναι να ανέβει μαζί της στη σκηνή η Σπίαρς, σε μία από τις πέντε εμφανίσεις της στο Λος Άντζελες.

Αφορμή για τη μουσική συνύπαρξή τους αποτελεί η 20ή επέτειος από την κυκλοφορία του κομματιού «Me Against Music».

Άλλωστε, οι δύο ποπ σταρ έχουν εδώ και λίγο καιρό τον ίδιο μάνατζερ, ενώ διατηρούν άριστες σχέσεις. Μάλιστα, η Μαντόνα είναι, ανάμεσα στους ελάχιστους καλεσμένους που έδωσαν το παρών στον γάμο της, με τον πρώην πλέον σύζυγό της, Σαμ Ασγκάρι.

