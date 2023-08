Μόνικα Μπελούτσι: Σε συνέντευξή της στο ισπανικό «Harper’s Bazaar», η Ιταλίδα ηθοποιός μίλησε για τον Τιμ Μπάρτον και το ειδύλλιό τους, το οποίο επιβεβαίωσε επίσημα λίγες εβδομάδες πριν.

Αναφερόμενη στον σύντροφό της τον χαρακτήρισε υπέροχο,

«Βρήκα στον Τιμ [Μπάρτον] ένα υπέροχο πνεύμα. Γνώρισα μια θεαματική ψυχή».

Το ειδύλλιό της με τον Αμερικανό σκηνοθέτη έρχεται δέκα χρόνια μετά τον χωρισμό της από τον Βινσέντ Κασέλ, με τον οποίο ήταν παντρεμένη για 14 χρόνια και με τον οποίο μοιράζονται τη 18χρονη Ντέβα και τη 13χρονη Λεόνι.

